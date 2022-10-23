https://sputnik-georgia.ru/20221023/bolee-45-tysyach-tonn-tsitrusovykh-planiruyut-sobrat-v-adzharii-271581949.html

Более 45 тысяч тонн цитрусовых планируют собрать в Аджарии

Более 45 тысяч тонн цитрусовых планируют собрать в Аджарии

Сбор урожая мандарина в Аджарии войдет в активную фазу в середине ноября 23.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Подготовка к сбору цитрусовых - оранжевое ртвели началась в Аджарии, в этом году планируется собрать более 45 тысяч тонн цитрусовых.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца.Как сообщает пресс-служба правительства республики, открыт координационный штаб по цитрусовым. Целью штаба является продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов.Первое заседание штаба открыли председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили и министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе. В мероприятии приняли участие экспортеры, представители предприятий и фермерских хозяйств.Россия вновь лидер по импорту грузинских мандаринов >>Штаб будет функционировать до февраля, также будет работать горячая линия.Сбор урожая мандарина в Аджарии войдет в активную фазу в середине ноября. В настоящее время идет сбор урожая ранних сортов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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