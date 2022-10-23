https://sputnik-georgia.ru/20221023/evropa-zaklyuchila-sdelku-na-71-milliard-evro-po-sms-271578682.html

Европа заключила сделку на 71 миллиард евро по СМС

Европа заключила сделку на 71 миллиард евро по СМС

Закупка противоковидных вакцин оказалась не только громкой скандальной историей, когда страны — члены ЕС проверяли практически в ежедневном режиме, как бы их... 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T17:01+0400

2022-10-23T17:01+0400

2022-10-23T17:01+0400

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Из слов евродепутата Кристиана Тереса, который неоднократно говорил, что сделка между фармкомпаниями и ЕС обошлась казне (то есть европейским налогоплательщикам) в 71 (семьдесят один) миллиард евро, стало ясно, что под некоторыми брюссельскими креслами может начать подгорать, пишет Елена Караева для РИА Новости.Количество доз этих самых вакцин — здесь евродепутат процитировал на пленарном заседании доклад аудиторов — "составляет десять инъекций на каждого жителя Евросоюза".Сама процедура заключения контрактов была такой, что привела даже самых больших циников от общеевропейской политики в смущение — от имени европейцев и на деньги европейцев были подписаны документы, в которых практически все важные пункты были вымараны. Параграф об ответственности компаний — производителей лекарственных средств был составлен таким образом, что за все последствия для здоровья, за все возможные побочные эффекты все проблемы перекладывались частично на государства-члены и на саму Еврокомиссию.Влиятельный Politico, без чтения которого не начинается день ни одного евробюрократа, на этой неделе разбудил свою аудиторию публикацией, в которой прямо задал вопрос: "Станет ли проверка европейской прокуратуры о вакцинных контрактах способом расставить силки для фон дер Ляйен?"Прокуратура, как и принято в европейской юстиции, всегда не только с завязанными глазами, но и с закрытым на время ведения проверок и следствия ртом, поэтому пресса, которую ну очень трудно заподозрить как в евроскептицизме, так и в том, что та "работает на пропаганду Кремля", рассуждает, медленно и печально, о том, чем, собственно, вся эта история может обернуться. Для всех обитателей верхних этажей "сияющего града на холме".Разговоры о том, что Урсула фон дер Ляйен лично, обойдя обычные в подобных ситуациях пути взаимодействия с крупными корпорациями, срезав, так сказать, углы, вступила в переписку с президентом Pfizer, велись давно и довольно долго.Общение между очень крупным бизнесменом и не менее крупной чиновницей, первым лицом Евросоюза, шло с помощью СМС. История впервые получила огласку полтора года назад, и не в европейской, а в американской прессе. В конце апреля прошлого года "Нью-Йорк Таймс" предала происходящее гласности. Но как только общественность стала спрашивать, а что, собственно, было в этих сообщениях, пресс-служба Евросоюза вежливо указала любопытным на их место, заявив, что подобная информация в принципе не хранится, не подлежит обнародованию — и вообще это не ваше дело.Дальше все радостно ушли на летние вакации, потом начиная с осени Брюссель стал очень активно по новой возгонять геополитический кризис в Европе, одновременно сознательно демонизируя Россию, шантажируя ее санкциями, затем началась разработка очередного, "-надцатого" пакета адских ограничений, ну, или, если можно так назвать, — бег по граблям на длинную дистанцию. И абсолютно закономерно, что в итоге наступило время экономического кризиса.В Германии, Франции, когда-то образцах зажиточности и благополучия, инфляция вот-вот уже достигнет двузначных цифр. МВФ скептически относится вообще к тому, что экономика Евросоюза начнет хоть как-то поправляться, если замену российскому газу в аналогичном количестве и по схожей цене найти не получится. Ну и не будем забывать, что европейцам скармливать про "солидарность, прогресс, свободу и борьбу за демократические ценности" можно, когда этот самый европеец сыт, доволен жизнью, упивается развлечениями и открыт для удовольствий. А когда в дверь стучится нужда, необходимость делиться не на словах, а на деле — с ближним — и тарелкой горячего супа, и предпоследней рубашкой, эти все "прогрессы" в глотке немедленно застревают и вызывают рвотный рефлекс.Тогда, разумеется, на повестку дня встанут вопросы совершенно иного толка.Не "что делать, чтобы битва за демократические ценности продолжалась?", а "кто виноват, что мы дошли до жизни такой?".Хотя, конечно, официальный представитель Еврокомиссии заявил, что "никакой информации о ведущейся проверке мы не получали", знающие люди говорят, что скандалы подобного свойства, в которых действуют (очень) большие деньги и (весьма) крупные чиновники, для нынешнего председателя Еврокомиссии не в новинку.Кто, что, куда, зачем, как это произошло — никто, разумеется, понятия не имеет. А на нет в прекрасном европейском праве и суда нет.Улик нет? Доказательств нет? Есть только предположения? Ну так это же не юстиция, это сплетни. Да, которые могут чуточку запятнать пиджачок, слегка подпортив репутацию.Но это, как мы уже знаем, поправимо. Хорошей химчисткой и не менее качественным пиаром.Что касается того, куда делись семьдесят с лишним миллиардов евро налогоплательщиков за вакцины, которые, как мы помним, "не защищают от заражения, но от тяжелого течения болезни", как и то, что они столь эффективны, что инъекции требуется делать практически раз в квартал, то тут нужно вспомнить, как та же Еврокомиссия купила, чтобы сражаться с ковидом, препарат — кстати, тоже американский. Назывался он ремдесивир. Правда, на куда как меньшую сумму — один миллиард тридцать пять миллионов евро.Купила Еврокомиссия этот самый ремдесивир, не дождавшись окончания клинических испытаний лекарства в европейских стационарах.Где оказались те десятки тысяч доз профилактических препаратов, которые были закуплены Еврокомиссией, мы, естественно, не узнаем.Ну, если не случится чуда вроде того, как полностью независимая Фемида перестанет себе картинно занавешивать глаза и решит разобраться по существу в причинах, которые толкнули руководство Брюсселя на подобный широкий и шикарный вакцинный шопинг.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, аналитика, политика, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, брюссель, германия, испания, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса