https://sputnik-georgia.ru/20221023/izbrany-novye-chleny-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii-271579730.html

Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии

Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии

Высший совет юстиции - гарант независимости судебной власти в Грузии 23.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Судьи Апелляционного суда Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили были избраны членами Высшего совета юстиции на сегодняшней конференции судей сроком на четыре года.Высший совет юстиции - гарант независимости судебной власти в Грузии, он является главным руководящим органом судебной власти.Выборы проходили путем тайного голосования. Леван Мусеридзе набрал 268, а Дмитрий Гвриишвили 267 голосов судей.Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии >>Кандидатуру Дмитрия Гвритишвили выдвинули судьи, а Леван Мусеридзе самостоятельно представил свою кандидатуру. В выборах приняли участие 276 судей.По словам Мусеридзе, к этому его побудили обвинения, которые звучали в его адрес в последнее время. Теперь уже судья Высшего совета юстиции решил ответить на обвинения с трибуны Совета.Место двух судей в Высшем совете юстиции стало вакантным после того, как два и. о. членов Совета, Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили покинули свои должности на основании собственных заявлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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