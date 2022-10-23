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Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии
Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии
Высший совет юстиции - гарант независимости судебной власти в Грузии 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T18:16+0400
2022-10-23T18:16+0400
2022-10-23T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Судьи Апелляционного суда Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили были избраны членами Высшего совета юстиции на сегодняшней конференции судей сроком на четыре года.Высший совет юстиции - гарант независимости судебной власти в Грузии, он является главным руководящим органом судебной власти.Выборы проходили путем тайного голосования. Леван Мусеридзе набрал 268, а Дмитрий Гвриишвили 267 голосов судей.Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии >>Кандидатуру Дмитрия Гвритишвили выдвинули судьи, а Леван Мусеридзе самостоятельно представил свою кандидатуру. В выборах приняли участие 276 судей.По словам Мусеридзе, к этому его побудили обвинения, которые звучали в его адрес в последнее время. Теперь уже судья Высшего совета юстиции решил ответить на обвинения с трибуны Совета.Место двух судей в Высшем совете юстиции стало вакантным после того, как два и. о. членов Совета, Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили покинули свои должности на основании собственных заявлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, высший совет юстиции
Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии
18:16 23.10.2022 (обновлено: 18:38 23.10.2022)
Высший совет юстиции - гарант независимости судебной власти в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Судьи Апелляционного суда Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили были избраны членами Высшего совета юстиции на сегодняшней конференции судей сроком на четыре года.
Высший совет юстиции - гарант независимости судебной власти в Грузии, он является главным руководящим органом судебной власти.
Выборы проходили путем тайного голосования. Леван Мусеридзе набрал 268, а Дмитрий Гвриишвили 267 голосов судей.
Кандидатуру Дмитрия Гвритишвили выдвинули судьи, а Леван Мусеридзе самостоятельно представил свою кандидатуру. В выборах приняли участие 276 судей.
По словам Мусеридзе, к этому его побудили обвинения, которые звучали в его адрес в последнее время. Теперь уже судья Высшего совета юстиции решил ответить на обвинения с трибуны Совета.
Место двух судей в Высшем совете юстиции стало вакантным после того, как два и. о. членов Совета, Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили покинули свои должности на основании собственных заявлений.