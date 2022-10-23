https://sputnik-georgia.ru/20221023/postradavshaya-vo-vremya-vzryva-v-likani-pensionerka-skonchalas-271575613.html

Пострадавшая во время взрыва в Ликани пенсионерка скончалась

Пострадавшая во время взрыва в Ликани пенсионерка скончалась

По предварительным данным, в квартире пенсионерки произошла утечка газа, за которой последовал взрыв 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Женщина, пострадавшая во время взрыва в многоэтажном доме в поселке Ликани, скончалась в больнице.Накануне ее в тяжелом состоянии перевели в клинику в городе Боржоми, однако спасти не смогли. Женщине было 75 лет.По предварительным данным, в квартире пенсионерки произошла утечка газа, за которой последовал взрыв.На курорте Ликани прогремел взрыв >>Всех жителей дома – всего 30 человек – пришлось эвакуировать.По словам мэра, эвакуированным предоставили жилье, и мэрия проверит жилой дом, а после примет решение, годен ли он для проживания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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