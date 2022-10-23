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Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая на третий срок
Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая на третий срок
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T09:36+0400
2022-10-23T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Центральный комитет Компартии Китая XX созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, сообщает агентство Синьхуа.В Пекине 22 октября завершился XX съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек.Китай продвигает дипломатию крупной державы с местной спецификой – Си Цзиньпин >>Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать наиболее важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, китай, си цзиньпин, пекин
в мире, новости, политика, китай, си цзиньпин, пекин
Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая на третий срок
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет
ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Центральный комитет Компартии Китая XX созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, сообщает агентство Синьхуа.
В Пекине 22 октября завершился XX съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек.
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать наиболее важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.