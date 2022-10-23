https://sputnik-georgia.ru/20221023/solnechnoe-zatmenie-25-oktyabrya-2022-chto-nelzya-delat-primety-i-ritualy-271572660.html

Солнечное затмение 25 октября 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы

Солнечное затмение 25 октября 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы

Частное солнечное затмение произойдет 25 октября в 13:00 по тбилисскому времени – астрономическое явление смогут увидеть из России, большей части Европы... 23.10.2022, Sputnik Грузия

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справки

солнечное затмение

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Природные явления с древних времен вызывали у людей страх – солнечные и лунные затмения считали предвестниками войн, разрухи, болезней, голода, и пытались защитить себя разными ритуалами.Люди и в наши дни верят в приметы и проводят ритуалы во время затмений, несмотря на то, что наука давно и подробно разъяснила эти и другие астрономические явления.Что нельзя делать во время солнечного затмения 25 октября, а также о приметах и ритуалах, связанных с астрономическим явлением, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ день солнечного затмения, по народным приметам, нельзя заводить новые знакомства, делать крупные приобретения, напиваться, рисковать и так далее.Нельзя 25 октября отправляться в дальнее путешествие и управлять долго транспортным средством – по статистике, ДТП во время затмений учащаются. В период затмений возрастает и число разводов, поэтому конфликтовать и выяснять отношения тоже нельзя.Нельзя в день солнечного затмения начинать что-то новое, так как в определенный момент удача от вас может отвернуться.В солнечное затмение нельзя радикально менять имидж, транжирить и планировать операции – любые действия в этот период отрицательно скажутся на благосостоянии и здоровье.Приметы на солнечное затмениеНельзя во время затмения открывать окна – это плохая примета, сулящая неприятности.В целом приметы, связанные с солнечным затмением, очень противоречивы - одни сулят положительные изменения, другие предвещают бедствия.Хорошая примета в день солнечного затмения попасть под дождь или попросту разлить воду. А вот подвернуть ногу или сломать каблук - плохая примета, предсказывающая неприятности.Избавится от всего старого в солнечное затмение - хорошая примета, так что пришло время обновить гардероб.В год солнечного затмения, по приметам, урожай бывает скудный и плохо хранится.РитуалыВ старину люди специальными ритуалами пытались изменить судьбу во время солнечного затмения. И в наши дни многие в это верят и готовятся к небесному явлению, следуя советам специалистов.Выясняется, что негативное воздействие солнечного затмения помогает нейтрализовать контрастный душ, который желательно принимать утром и вечером в течение 10 минут, за день до события, а лучше за три. Вместе с тем, женщины ритуал должны начинать и заканчивать, обливаясь горячей водой, а мужчины – холодной.Не упустите шанс избавляться от вредных привычек, страхов, изживших себя отношений, негативных эмоций и так далее – сделать это в дни солнечного затмения достаточно легко.Период солнечного затмения проведите в спокойной обстановке и, собравшись с мыслями, подведите итоги, а также исключите из своего рациона животную пищу и орешки.При желании, можно провести ритуал на очищение с зажженной свечой. Сядьте так, чтобы на уровне лба между бровями находилось пламя свечи. Подумайте о том, от чего хотите избавиться, сконцентрируйтесь и представьте, что постепенно все неприятности сгорают в пламени. Ритуал продолжайте до тех пор, пока не полегчает.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220930/zatmenie-zvezdopady-kakie-yarkie-sobytiya-podarit-nebo-v-oktyabre-2022-270909250.html

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справки , солнечное затмение