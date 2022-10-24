https://sputnik-georgia.ru/20221024/eks-mer-tbilisi-izbran-glavoy-komissii-po-energetike-na-vtoroy-srok-271604052.html
Экс-мэр Тбилиси избран главой Комиссии по энергетике на второй срок
Экс-мэр Тбилиси избран главой Комиссии по энергетике на второй срок
Парламент утвердил Нармания на вакантную должность члена комиссии в декабре 2017 года на первый шестилетний срок 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T19:35+0400
2022-10-24T19:35+0400
2022-10-24T19:59+0400
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давид нармания
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Давид Нармания избран председателем Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) на второй срок, говорится в сообщении регулятора.В понедельник комиссия утвердила итоги тайного голосования на публичном заседании. Нармания будет руководить Национальной регулирующей комиссией по энергетике и водоснабжению Грузии в течение трех лет.В первый раз Нармания был избран председателем комиссии в 2019 году.Три года и три месяца: что успел сделать Нармания на посту мэра >>Парламент утвердил его на вакантную должность члена комиссии в декабре 2017 года на первый шестилетний срок. В соответствии с законодательством, один из членов GNERC избирается председателем сроком на три года, но не более чем на оставшийся у него срок полномочий в качестве члена комиссии.Нармания по профессии экономист. У него есть академическая степень доктора. В разное время руководил и принимал участие в международных и местных проектах в направление сектора энергетики. Нармания является автором 42 научных и исследовательских работ и соавтором 48 работ. Он по сей день продолжает научную деятельность.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>В 2012-2014 годах Нармания занимал пост министра регионального развития и инфраструктуры Грузии.Он стал градоначальником в июле 2014 года, выиграв выборы в два тура. Нармания официально сложил полномочия мэра Тбилиси 12 ноября 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, экономика, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Экс-мэр Тбилиси избран главой Комиссии по энергетике на второй срок
19:35 24.10.2022 (обновлено: 19:59 24.10.2022)
Парламент утвердил Нармания на вакантную должность члена комиссии в декабре 2017 года на первый шестилетний срок
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Давид Нармания избран председателем Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) на второй срок, говорится в сообщении регулятора.
В понедельник комиссия утвердила итоги тайного голосования на публичном заседании. Нармания будет руководить Национальной регулирующей комиссией по энергетике и водоснабжению Грузии в течение трех лет.
В первый раз Нармания был избран председателем комиссии в 2019 году.
Парламент утвердил его на вакантную должность члена комиссии в декабре 2017 года на первый шестилетний срок. В соответствии с законодательством, один из членов GNERC избирается председателем сроком на три года, но не более чем на оставшийся у него срок полномочий в качестве члена комиссии.
Нармания по профессии экономист. У него есть академическая степень доктора. В разное время руководил и принимал участие в международных и местных проектах в направление сектора энергетики. Нармания является автором 42 научных и исследовательских работ и соавтором 48 работ. Он по сей день продолжает научную деятельность.
В 2012-2014 годах Нармания занимал пост министра регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Он стал градоначальником в июле 2014 года, выиграв выборы в два тура. Нармания официально сложил полномочия мэра Тбилиси 12 ноября 2017 года.