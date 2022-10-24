https://sputnik-georgia.ru/20221024/grazhdanin-rossii-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-nezadeklarirovannye-dengi-271604557.html
Гражданин России пытался ввезти в Грузию незадекларированные деньги
Гражданин России пытался ввезти в Грузию незадекларированные деньги
Согласно законодательству Грузии, нарушитель был оштрафован в размере 13 тысяч лари – 10% от обнаруженной у него суммы 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Грузинские таможенники уличили гражданина России в попытке незаконного ввоза в страну крупной суммы денег через КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, сообщается на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.По информации ведомства, таможенник, в ходе личного осмотра и осмотра багажа гражданина РФ, обнаружили незадекларированную сумму в размере 47,1 тысячи долларов и 5,4 тысячи рублей.Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные >>При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 130 364 лари.Согласно законодательству Грузии, нарушитель был оштрафован в размере 13 тысяч лари – 10% от обнаруженной у него суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кпп "казбеги – верхний ларс", тпп "казбеги"
Гражданин России пытался ввезти в Грузию незадекларированные деньги
20:01 24.10.2022 (обновлено: 20:06 24.10.2022)
Согласно законодательству Грузии, нарушитель был оштрафован в размере 13 тысяч лари – 10% от обнаруженной у него суммы
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Грузинские таможенники уличили гражданина России в попытке незаконного ввоза в страну крупной суммы денег через КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, сообщается на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.
По информации ведомства, таможенник, в ходе личного осмотра и осмотра багажа гражданина РФ, обнаружили незадекларированную сумму в размере 47,1 тысячи долларов и 5,4 тысячи рублей.
При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 130 364 лари.
Согласно законодательству Грузии, нарушитель был оштрафован в размере 13 тысяч лари – 10% от обнаруженной у него суммы.