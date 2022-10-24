https://sputnik-georgia.ru/20221024/grazhdanin-rossii-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-nezadeklarirovannye-dengi-271604557.html

Гражданин России пытался ввезти в Грузию незадекларированные деньги

Гражданин России пытался ввезти в Грузию незадекларированные деньги

Согласно законодательству Грузии, нарушитель был оштрафован в размере 13 тысяч лари – 10% от обнаруженной у него суммы 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T20:01+0400

2022-10-24T20:01+0400

2022-10-24T20:06+0400

грузия

новости

происшествия

кпп "казбеги – верхний ларс"

тпп "казбеги"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/14/265358823_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f14464383e4389ad0c7eed10e4e07540.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Грузинские таможенники уличили гражданина России в попытке незаконного ввоза в страну крупной суммы денег через КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, сообщается на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.По информации ведомства, таможенник, в ходе личного осмотра и осмотра багажа гражданина РФ, обнаружили незадекларированную сумму в размере 47,1 тысячи долларов и 5,4 тысячи рублей.Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные >>При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 130 364 лари.Согласно законодательству Грузии, нарушитель был оштрафован в размере 13 тысяч лари – 10% от обнаруженной у него суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, кпп "казбеги – верхний ларс", тпп "казбеги"