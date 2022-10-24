https://sputnik-georgia.ru/20221024/gruzinskaya-mechta-brosila-vyzov-zapadu--oppozitsiya-nedovolna-naznacheniem-novykh-sudey-271595702.html

"Грузинская мечта" бросила вызов Западу" – оппозиция недовольна назначением новых судей

"Грузинская мечта" бросила вызов Западу" – оппозиция недовольна назначением новых судей

Запад говорит о тяжелом положении в судах Грузии, в то время как "Грузинская мечта" заявляет, что суд является независимым и не нуждается в реформах, отметил... 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T15:27+0400

2022-10-24T15:27+0400

2022-10-24T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Судебная система в Грузии окончательно сформировалась как коррупционно-клановая институция, лишенная всякого авторитета, заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Судьи Апелляционного суда Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили 23 октября были избраны членами Высшего совета юстиции конференции судей сроком на четыре года. Выборы проходили путем тайного голосования. Леван Мусеридзе набрал 268, а Дмитрий Гвриишвили 267 голосов судей.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По словам Мелия, Мурусидзе и Гвритишвили до этого занимали влиятельные позиции в судебной системе. Однако, как отметил Мелия, это избрание означает, что теперь уже они смогут "проще назначать себе подобных" на должности судей."Власти и сама эта порочная система могли выдвинуть менее известного кандидата и избрать его, однако они открыто и нагло избрали именно Мурусидзе. Они бросили вызов обществу, Западу", – заявил Мелия.По его словам, весь Запад говорит о тяжелом положении в судах Грузии, в то время как "Грузинская мечта" заявляет, что суд является независимым и не нуждается в реформах."Вчерашний факт показывает, что это власть принципиально не собирается выполнять рекомендации Еврокомиссии. Более того, в их действиях однозначно видно, что они сделают все для того, чтобы… Грузия не стала членом европейской семьи", – отметил Мелия.Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии>>Именно поэтому, по словам Мелия, он призывает западных партнеров, которые помогают Грузии в осуществлении европейских устремлений, своевременно отреагировать и дать соответствующую оценку этому факту."Ясно, что потерян даже теоретический шанс выполнения рекомендаций и здесь по понятным причинам важно внесение ясности со стороны партнеров… Как можно скорее со стороны наших партнеров должно быть заявлено, что власти уже отказались от выполнения рекомендаций, за чем должно последовать соответствующее реагирование", – отметил он.Позиция властейВ свою очередь, в правящей партии считают, что избрание Мурусидзе и Гвритишвили судьями Апелляционного суда не может поставить под угрозу процесс выполнения рекомендаций ЕС."Не думаю, что процессу выполнения рекомендаций будет угрожать какая-то опасность, поскольку это, действительно, является стратегическим шагом и многое должно быть решено до конца года", – заявил депутат от большинства Давид Сергеенко.Что касается Высшего совета юстиции, то по словам депутата, это должно быть независимой институцией, не подверженной влиянию ни оппозиции, ни правящей команды.Высший совет юстиции – гарант независимости судебной власти в Грузии, он является главным руководящим органом судебной власти.Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Между тем, судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, ника мелия, давид сергеенко, тбилиси, молдова, грузинская мечта, еврокомиссия, украина