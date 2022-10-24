https://sputnik-georgia.ru/20221024/gruzinskiy-klub-dosrochno-vyshel-v-pley-off-superkubka-evropy-po-regbi-271582538.html

Грузинский клуб досрочно вышел в плей-офф Суперкубка Европы по регби

Грузинский клуб досрочно вышел в плей-офф Суперкубка Европы по регби

В случае победы в последнем туре "Черный лев" проведет полуфинальный матч турнира на своем поле 24.10.2022, Sputnik Грузия

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новости грузинского регби

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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. В предпоследнем раунде группового этапа Суперкубка Европы грузинский клуб "Черный лев" разгромил румынских "Волков" в Бухаресте — 49:6 и досрочно завоевал путевку в плей-офф. Во встрече гости имели полное игровое преимущество и заслуженно выиграли. "Черный лев" доминировал в схватках, раках и коридорах. Атаки соперника они останавливали агрессивными блоками, а "Волки" лишь однажды приблизились к зачетной зоне "Львов", но в последний момент грузинские регбисты аккуратно сыграли в защите. Грузинский "Черный Лев" в Африке >>После 5 туров грузинская франшиза набрала 18 очков и занимает первое место в Восточной конференции. 29 октября "Черный лев" сыграет с "Батуми" и в случае победы проведет полуфинальный матч турнира на своем поле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, регби, новости грузинского регби