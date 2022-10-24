https://sputnik-georgia.ru/20221024/konsensus-mozhet-byt-ne-dostignut--deputat-o-kandidatakh-v-ombudsmeny-gruzii-271599775.html
Консенсус может быть не достигнут – депутат о кандидатах в омбудсмены Грузии
Консенсус может быть не достигнут – депутат о кандидатах в омбудсмены Грузии
Два критерия являются самыми важными - это компетенция и непредвзятость, заявил представитель правящей партии 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T17:08+0400
2022-10-24T17:08+0400
2022-10-24T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Соглашение в связи с кандидатом на пост Народного защитника Грузии может быть не достигнуто между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией, заявил заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.Комитетам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена. У партий было время до 21 октября определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.Как отметил Матикашвили, два критерия являются самыми важными - это компетенция и непредвзятость.Депутат от правящей партии считает, что это на руку крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение"."В таком случае, это льет воду на мельницу "Национального движения", поскольку они постараются сохранить аппарат действующего Народного защитника", - отметил Матикашвили.Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии >>Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, парламент грузии, народный защитник грузии, омбудсмен
грузия, новости, политика, грузинская мечта, парламент грузии, народный защитник грузии, омбудсмен
Консенсус может быть не достигнут – депутат о кандидатах в омбудсмены Грузии
17:08 24.10.2022 (обновлено: 17:09 24.10.2022)
Два критерия являются самыми важными - это компетенция и непредвзятость, заявил представитель правящей партии
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Соглашение в связи с кандидатом на пост Народного защитника Грузии может быть не достигнуто между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией, заявил заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.
Комитетам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена. У партий было время до 21 октября определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.
Как отметил Матикашвили, два критерия являются самыми важными - это компетенция и непредвзятость.
"Именно в соответствии с этими критериями и будут заданы вопросы. В зависимости от того, какие ответы будут даны и как договорится большинство и оппозиция, акцент будет сделан на одном из кандидатов. Не исключено, что подобное соглашение не будет достигнуто", - заявил Матикашвили журналистам.
Депутат от правящей партии считает, что это на руку крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"В таком случае, это льет воду на мельницу "Национального движения", поскольку они постараются сохранить аппарат действующего Народного защитника", - отметил Матикашвили.
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.