https://sputnik-georgia.ru/20221024/neponyatnye-seysmosobytiya-zafiksirovany-na-dne-finskogo-zaliva-271607438.html
Непонятные сейсмособытия зафиксированы на дне Финского залива
Непонятные сейсмособытия зафиксированы на дне Финского залива
События произошли примерно в районе прохождения "Северного потока", сообщает финский институт 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T22:11+0400
2022-10-24T22:11+0400
2022-10-24T22:39+0400
в мире
новости
россия
происшествия
политика
финляндия
хельсинки
газпром
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/18/271607278_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_a7477def13f1aef39cea4c7973e3bf32.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сейсмологический институт Финляндии сообщил о четырех сейсмических событиях неясного происхождения в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом.События произошли примерно в районе прохождения "Северного потока" 20 и 21 октября, финские СМИ обратили на них внимание в понедельник.По оценкам сейсмолога Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Сейсмолог отказался строить догадки о причинах случившегося.Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом >>Nord Stream 2 AG 26 сентября объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
финляндия
хельсинки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/18/271607278_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_1a155b85d14a7018ea996a910607bd72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, происшествия, политика, финляндия, хельсинки, газпром, северный поток-2
в мире, новости, россия, происшествия, политика, финляндия, хельсинки, газпром, северный поток-2
Непонятные сейсмособытия зафиксированы на дне Финского залива
22:11 24.10.2022 (обновлено: 22:39 24.10.2022)
События произошли примерно в районе прохождения "Северного потока", сообщает финский институт
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сейсмологический институт Финляндии сообщил о четырех сейсмических событиях неясного происхождения в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом.
События произошли примерно в районе прохождения "Северного потока" 20 и 21 октября, финские СМИ обратили на них внимание в понедельник.
По данным сейсмологов, взрывы произошли в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга. Согласно информации на карте на сайте "Газпрома", примерно в том же районе проходит нитка газопровода "Северный поток", однако точное расстояние от мест сейсмособытий до самого трубопровода не определено.
По оценкам сейсмолога Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Сейсмолог отказался строить догадки о причинах случившегося.
Nord Stream 2 AG 26 сентября объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".