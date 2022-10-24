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Непонятные сейсмособытия зафиксированы на дне Финского залива

Непонятные сейсмособытия зафиксированы на дне Финского залива

События произошли примерно в районе прохождения "Северного потока", сообщает финский институт 24.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сейсмологический институт Финляндии сообщил о четырех сейсмических событиях неясного происхождения в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом.События произошли примерно в районе прохождения "Северного потока" 20 и 21 октября, финские СМИ обратили на них внимание в понедельник.По оценкам сейсмолога Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Сейсмолог отказался строить догадки о причинах случившегося.Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом >>Nord Stream 2 AG 26 сентября объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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