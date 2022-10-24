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Очередной премьер-министр определен в Великобритании
Очередной премьер-министр определен в Великобритании
Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T17:50+0400
2022-10-24T17:50+0400
2022-10-24T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт - Sputnik. Главой правящей Консервативной партии Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак, он также займет пост премьера страны. Об этом завил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс на прошлой неделе заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании >>Экс-премьер Британии Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.Напомним, Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули Мордонт и Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон
в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон
Очередной премьер-министр определен в Великобритании
Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьера
ТБИЛИСИ, 24 окт - Sputnik. Главой правящей Консервативной партии Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак, он также займет пост премьера страны. Об этом завил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс на прошлой неделе заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.
Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.
Экс-премьер Британии Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
Напомним, Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули Мордонт и Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.