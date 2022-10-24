https://sputnik-georgia.ru/20221024/pochemu-prezident-gruzii-ne-vstretilas-s-alievym-v-tbilisi-271605886.html
Почему президент Грузии не встретилась с Алиевым в Тбилиси
Почему президент Грузии не встретилась с Алиевым в Тбилиси
Президент Грузии выразила готовность и желание в ближайшее время принять президента Азербайджана с официальным визитом 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T20:54+0400
2022-10-24T20:54+0400
2022-10-24T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не была проинформирована о рабочем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации главы грузинского государства.Алиев прибыл в Тбилиси в понедельник с рабочим визитом. Он уже провел встречу в формате тет-а-тет с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Позже политики сделали совместное заявление для СМИ. В ходе встречи стороны обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики.По информации пресс-службы, несмотря на желание и готовность Зурабишвили, к сожалению, встреча президентов, которая традиционно проводится во время визита всех глав государств в Грузию, не состоялась.Президент Грузии приветствует рабочий визит Алиева в Грузию и еще раз выражает готовность и желание в ближайшее время принять президента Азербайджана с официальным визитом.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан готов к запуску трехстороннего формата – Алиев >>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ильхам алиев, ираклий гарибашвили, азербайджан
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ильхам алиев, ираклий гарибашвили, азербайджан
Почему президент Грузии не встретилась с Алиевым в Тбилиси
Президент Грузии выразила готовность и желание в ближайшее время принять президента Азербайджана с официальным визитом
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не была проинформирована о рабочем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации главы грузинского государства.
Алиев прибыл в Тбилиси в понедельник с рабочим визитом. Он уже провел встречу в формате тет-а-тет с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Позже политики сделали совместное заявление для СМИ. В ходе встречи стороны обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики.
"Администрация Президента Грузии в связи с важностью вопроса считает целесообразным довести до сведения общественности, что президент не была проинформирована о рабочем визите президента соседней и дружественной нам страны господина Ильхама Алиева в Грузию", - говорится в сообщении
.
По информации пресс-службы, несмотря на желание и готовность Зурабишвили, к сожалению, встреча президентов, которая традиционно проводится во время визита всех глав государств в Грузию, не состоялась.
Президент Грузии приветствует рабочий визит Алиева в Грузию и еще раз выражает готовность и желание в ближайшее время принять президента Азербайджана с официальным визитом.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.