https://sputnik-georgia.ru/20221024/azerbaydzhan-gotov-k-zapusku-trekhstoronnego-formata--aliev-271597412.html

Азербайджан готов к запуску трехстороннего формата – Алиев

Азербайджан готов к запуску трехстороннего формата – Алиев

Разрешение конфликта требует подписания Азербайджаном и Арменией мирного соглашения, заявил президент Азербайджана 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Трехсторонний формат диалога на Южном Кавказе можно запустить уже сегодня, в случае согласия Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Грузию.Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе в начале октября в Праге, выступая на круглом столе на тему "Мир и безопасность на европейском континенте" в рамках саммита Европейского политического сообщества. Алиев "констатировал важность создания единой платформы обсуждения Азербайджан-Грузия-Армения, то есть в тройном формате, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе".По словам Алиева, после второй карабахской войны сложилась новая ситуация."Я проинформировал премьер-министра Грузии о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, и мы считаем, что разрешение этого конфликта требует подписания Азербайджаном и Арменией мирного соглашения", - заявил Алиев.По его словам, азербайджанская сторона уже поделились с Арменией пятью основными принципами."Грузия готова способствовать миру" – Гарибашвили о соглашении Баку и Еревана >>"Мы надеемся, что Армения проявит политическую волю и начнет мирные переговоры и подпишет мирное соглашение с Азербайджаном. Если это произойдет, то на Южном Кавказе установится мир и появятся новые возможности для сотрудничества", - подчеркнул Алиев.Глава грузинского правительства в свою очередь поприветствовал озвученную президентом Азербайджана в Праге инициативу о создании механизма совместного трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе.Правительство Грузии во главе с премьером заявляет о полной готовности продолжить поддерживать мирную политику в регионе, отметил Гарибашвили на пресс-конференции.Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии >>"Грузия, лично я и наше правительство заявляем полную готовность продолжить и поддерживать мирную политику, которую мы начали вместе… Я верю, что вместе мы сделаем еще очень много важных дел", - заявил Гарибашвили.Ранее в декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, армения