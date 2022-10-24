https://sputnik-georgia.ru/20221024/vzryv-v-tbilisi-zaderzhannomu-predyavili-obvineniya-271603755.html

Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения

Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения

Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T19:11+0400

2022-10-24T19:11+0400

2022-10-24T20:04+0400

грузия

новости

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 35-летнему мужчине в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время физического противостояния, обвиняемый взорвал гранату. В результате трое человек получили разные телесные повреждения.Полиция арестовала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента.Обвинения предъявлены по двум статья УК Грузии - "Попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего >>Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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