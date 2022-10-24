https://sputnik-georgia.ru/20221024/vzryv-v-tbilisi-zaderzhannomu-predyavili-obvineniya-271603755.html
Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения
Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T19:11+0400
2022-10-24T19:11+0400
2022-10-24T20:04+0400
грузия
новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_469e5531402cc306cc1b66fe9c33b421.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 35-летнему мужчине в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время физического противостояния, обвиняемый взорвал гранату. В результате трое человек получили разные телесные повреждения.Полиция арестовала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента.Обвинения предъявлены по двум статья УК Грузии - "Попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего >>Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_78f6c6381b67f46f9bc2b37d635981c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения
19:11 24.10.2022 (обновлено: 20:04 24.10.2022)
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 35-летнему мужчине в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время физического противостояния, обвиняемый взорвал гранату. В результате трое человек получили разные телесные повреждения.
"В результате действий, совершенных обвиняемым, также возникла угроза жизни и здоровью граждан, находившихся на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Полиция арестовала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента.
Обвинения предъявлены по двум статья УК Грузии - "Попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".
Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.
Расследование уголовного дела продолжается.