https://sputnik-georgia.ru/20221025/aliev-uekhal-voprosy-ostalis-pochemu-prezident-gruzii-obidelas-na-premera-271629009.html

Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?

Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?

Несовпадение взглядов, демонстрация неуважения или отсутствие надобности – в Грузии пытаются выяснить, почему президент осталась за бортом 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T14:34+0400

2022-10-25T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Политики в Грузии активно обсуждают недоразумение, произошедшее межу президентом страны Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Накануне Грузию с однодневным рабочим визитом посетил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. Позже администрация президента Грузии заявила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики."Разные полюса"Правящая партия "Грузинская мечта" и президент находятся на совершенно разных полюсах, считает депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.Возмущение по поводу случившего выразил и экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили."Иногда я думаю, что может быть хуже, но худшее не заканчивается… У меня не хватает слов, чтобы описать то, что сделали руководители нашей страны", – заявил Усупашвили в эфире телеканала PalitraNews.После такого инцидента "как премьер может быть премьером, а президент продолжать быть президентом?" – возмущался Усупашвили.Оппозиционер также прокомментировал желание Зурабишвили принять президента Азербайджана с официальным визитом."Обращаюсь к Саломе Зурабишвили, идите завтра к премьер-министру и спросите: Ираклий, мы живем в государстве или ты играешь с детьми в прятки?" – сказал Усупашвили.Демонстрация неуважения?Депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Анна Бучукури считает, что подобные действия властей еще раз подтверждают неуважение государственных институтов со стороны "Грузинской мечты".Свое удивление не скрыл и депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко."Я тоже вчера узнал об этом. Очень странная история. Моя версия, что было коммуникационное недоразумение… Честно говоря, я тоже был удивлен. Я не знаю, какие процессы были. Я хочу верить, что это было недопонимание", – заявил Сергеенко.Все по законуПо словам депутата от большинства Алуды Гудушаури, ответственным за внешнюю политику в Грузии является правительство. Как отметил Гудушаури, никакого нарушения Конституции не было.В повестке дня не было вопроса, который мог быть рассмотрен с президентом Грузии, заявил, в свою очередь, депутат от "Мечты" Георгий Амилахвари."Я не могу сказать, почему она не была информирована. Однако, это был визит по приглашению премьера и принимал премьер. И там, где нет места любого должностного лица, в том числе места и роли президента, мы не должны искать какие-то подтексты, что якобы кто-то не был информирован. Это правильно и протокольно, а также политически", – заявил Амилахвари.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию>>Тем временем Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе с участием Грузии и Армении.Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ильхам алиев, хатия деканоидзе, азербайджан, тбилиси, армения, грузинская мечта, тбилисский международный аэропорт