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Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?
Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?
Несовпадение взглядов, демонстрация неуважения или отсутствие надобности – в Грузии пытаются выяснить, почему президент осталась за бортом 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T14:34+0400
2022-10-25T14:34+0400
2022-10-25T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Политики в Грузии активно обсуждают недоразумение, произошедшее межу президентом страны Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Накануне Грузию с однодневным рабочим визитом посетил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. Позже администрация президента Грузии заявила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики."Разные полюса"Правящая партия "Грузинская мечта" и президент находятся на совершенно разных полюсах, считает депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.Возмущение по поводу случившего выразил и экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили."Иногда я думаю, что может быть хуже, но худшее не заканчивается… У меня не хватает слов, чтобы описать то, что сделали руководители нашей страны", – заявил Усупашвили в эфире телеканала PalitraNews.После такого инцидента "как премьер может быть премьером, а президент продолжать быть президентом?" – возмущался Усупашвили.Оппозиционер также прокомментировал желание Зурабишвили принять президента Азербайджана с официальным визитом."Обращаюсь к Саломе Зурабишвили, идите завтра к премьер-министру и спросите: Ираклий, мы живем в государстве или ты играешь с детьми в прятки?" – сказал Усупашвили.Демонстрация неуважения?Депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Анна Бучукури считает, что подобные действия властей еще раз подтверждают неуважение государственных институтов со стороны "Грузинской мечты".Свое удивление не скрыл и депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко."Я тоже вчера узнал об этом. Очень странная история. Моя версия, что было коммуникационное недоразумение… Честно говоря, я тоже был удивлен. Я не знаю, какие процессы были. Я хочу верить, что это было недопонимание", – заявил Сергеенко.Все по законуПо словам депутата от большинства Алуды Гудушаури, ответственным за внешнюю политику в Грузии является правительство. Как отметил Гудушаури, никакого нарушения Конституции не было.В повестке дня не было вопроса, который мог быть рассмотрен с президентом Грузии, заявил, в свою очередь, депутат от "Мечты" Георгий Амилахвари."Я не могу сказать, почему она не была информирована. Однако, это был визит по приглашению премьера и принимал премьер. И там, где нет места любого должностного лица, в том числе места и роли президента, мы не должны искать какие-то подтексты, что якобы кто-то не был информирован. Это правильно и протокольно, а также политически", – заявил Амилахвари.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию>>Тем временем Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе с участием Грузии и Армении.Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ильхам алиев, хатия деканоидзе, азербайджан, тбилиси, армения, грузинская мечта, тбилисский международный аэропорт
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ильхам алиев, хатия деканоидзе, азербайджан, тбилиси, армения, грузинская мечта, тбилисский международный аэропорт
Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?
14:34 25.10.2022 (обновлено: 15:06 25.10.2022)
Несовпадение взглядов, демонстрация неуважения или отсутствие надобности – в Грузии пытаются выяснить, почему президент осталась за бортом
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Политики в Грузии активно обсуждают недоразумение, произошедшее межу президентом страны Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Накануне Грузию с однодневным рабочим визитом посетил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. Позже администрация президента Грузии заявила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.
"Разные полюса"
Правящая партия "Грузинская мечта" и президент находятся на совершенно разных полюсах, считает депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
Этот факт в целом является нарушением Конституции, поскольку президент представляет внешнеполитические интересы страны. Думаю, что это обусловлено тем, что за последний период президент озвучивала мнение в направлении внешнеполитических приоритетов, которое отличалось (от взглядов "Грузинской мечты" – ред.)", – заявила Деканоидзе.
Возмущение по поводу случившего выразил и экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили.
"Иногда я думаю, что может быть хуже, но худшее не заканчивается… У меня не хватает слов, чтобы описать то, что сделали руководители нашей страны", – заявил Усупашвили в эфире телеканала PalitraNews.
После такого инцидента "как премьер может быть премьером, а президент продолжать быть президентом?" – возмущался Усупашвили.
Оппозиционер также прокомментировал желание Зурабишвили принять президента Азербайджана с официальным визитом.
"Обращаюсь к Саломе Зурабишвили, идите завтра к премьер-министру и спросите: Ираклий, мы живем в государстве или ты играешь с детьми в прятки?" – сказал Усупашвили.
Демонстрация неуважения?
Депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Анна Бучукури считает, что подобные действия властей еще раз подтверждают неуважение государственных институтов со стороны "Грузинской мечты".
"Подтверждением именно этого является решение "Грузинской мечты" скрыть от президента Зурабишвили визит президента (Азербайджана – ред.)", – заявила Бучукури журналистам.
Свое удивление не скрыл и депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.
"Я тоже вчера узнал об этом. Очень странная история. Моя версия, что было коммуникационное недоразумение… Честно говоря, я тоже был удивлен. Я не знаю, какие процессы были. Я хочу верить, что это было недопонимание", – заявил Сергеенко.
Все по закону
По словам депутата от большинства Алуды Гудушаури, ответственным за внешнюю политику в Грузии является правительство. Как отметил Гудушаури, никакого нарушения Конституции не было.
"Такой записи не существует в природе. Соответственно, ничего не было нарушено. Исходя из этого, сожаления и какие-то инсинуации в связи с этим я считаю неуместными", – заявил Гудушаури.
В повестке дня не было вопроса, который мог быть рассмотрен с президентом Грузии, заявил, в свою очередь, депутат от "Мечты" Георгий Амилахвари.
"Я не могу сказать, почему она не была информирована. Однако, это был визит по приглашению премьера и принимал премьер. И там, где нет места любого должностного лица, в том числе места и роли президента, мы не должны искать какие-то подтексты, что якобы кто-то не был информирован. Это правильно и протокольно, а также политически", – заявил Амилахвари.
Тем временем Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.
Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе с участием Грузии и Армении.
Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.