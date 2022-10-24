https://sputnik-georgia.ru/20221024/azerbaydzhan-nameren-uvelichit-eksport-gaza-i-elektroenergii-cherez-gruziyu-271603015.html

Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию

Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию

В течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу, заявил Алиев 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T18:26+0400

2022-10-24T18:26+0400

2022-10-24T18:29+0400

грузия

новости

азербайджан

экономика

ильхам алиев

баку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/18/271602804_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_384afab3dc73921916def5eb3beda54c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Грузия и Азербайджан планируют реализацию новых энергетических проектов для увеличения экспорта природного газа и электроэнергии на международные рынки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Грузию.По словам Алиева, учитывая тот факт, что в мире растет спрос на энергоносители, Грузия и Азербайджан представлены на одном фронте и должны вместе работать над тем, чтобы национальные интересы двух братских народов строились на таких отношениях, которые принесут пользу миру.По информации Алиева, в течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу согласно подписанному в текущем году меморандуму с Еврокомиссией.Он отметил, что до 2027 года Азербайджан планирует экспортировать в Европу почти 20 миллиардов кубометров природного газа.Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии >>Кроме того, по информации президента Азербайджана, страна планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса."Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан увеличит экспорт… И трубопровод будет еще более загружен. Мы хотим использовать терминал Баку-Супса. Я знаю, что сейчас он не действует, но мы хотим загрузить и этот канал", — сказал Алиев.Также Алиев сообщил, что Азербайджан планирует экспортировать электроэнергию на международные рынки через Грузию.По его словам, ожидается, что Грузия и Азербайджан будут успешно сотрудничать и по этому направлению."В общей сложности вырастит потенциал нашего сотрудничества, благополучие и потенциал энергетического коридора", - отметил он.Алиев подчеркнул, что грузооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился на 75%, отметив потенциал грузоперевозок по ветке Баку-Тбилиси-Карс (БТК)."Должен сказать, что железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс можно использовать для загрузки 5 миллионов тонн. В следующем году мы сделаем еще больше капиталовложений в этом направлении в этом коридоре, и будет выделено еще больше финансовых ресурсов", - заявил Алиев.По его словам, в планах использовать этот маршрут для перевозки грузов с каспийского побережья через Азербайджан и Грузию в Европу, а также развивать новые маршруты."Мы знаем, что в интересах всех стран увеличить направление Баку-Тбилиси-Карс, использовать порты Грузии для перемещения грузов из Средней Азии в Европу, и мы считаем, что у нас есть возможность увеличить это потенциал. Создается новая реальность, и мы должны быть к ней готовы", - отметил он.Азербайджан готов к запуску трехстороннего формата – Алиев >>Президент Азербайджана также отметил и положительную статистику роста торговых связей соседних стран, а также внушительные инвестиции в размере 3 миллиардов долларов в Грузию, которые, на его взгляд, будут взаимовыгодными.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, азербайджан, экономика, ильхам алиев, баку