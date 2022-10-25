https://sputnik-georgia.ru/20221025/chlen-vysshego-soveta-yustitsii-nazval-glavnuyu-problemu-sudov-271648246.html
Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии
Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии
Главная и единственная проблема, которая есть у суда - это перегруженность, заявил судья 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T23:52+0400
2022-10-25T23:52+0400
2022-10-26T00:01+0400
грузия
новости
политика
высший совет юстиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250093149_0:48:2048:1200_1920x0_80_0_0_e80816ddc6291f9c7e8ac74a3ae18cd1.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Избранный два дня назад член Высшего совета юстиции по квоте судей Леван Мурусидзе считает главной проблемой судов в Грузии нехватку судей.Вопрос о нехватки судей в грузинских судах периодически поднимается в судебной властью. Именно этой причиной Высший совет юстиции объясняет затянувшиеся рассмотрение дел в судах.По его словам, судам надо привлекать больше квалифицированных кадров и сделать работу судьи более привлекательной.Между тем, власти Грузии на данном этапе работают над новой волной судебной реформы на основании рекомендаций Еврокомиссии. Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии >>Еврокомиссия отметила проблему непрозрачности судебной системы и низкий уровень доверия к ней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250093149_192:0:1856:1248_1920x0_80_0_0_f14a1d41b22b68dc33f289dbd4dc7fd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, высший совет юстиции
грузия, новости, политика, высший совет юстиции
Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии
23:52 25.10.2022 (обновлено: 00:01 26.10.2022)
Главная и единственная проблема, которая есть у суда - это перегруженность, заявил судья
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Избранный два дня назад член Высшего совета юстиции по квоте судей Леван Мурусидзе считает главной проблемой судов в Грузии нехватку судей.
Вопрос о нехватки судей в грузинских судах периодически поднимается в судебной властью. Именно этой причиной Высший совет юстиции объясняет затянувшиеся рассмотрение дел в судах.
"Главная и единственная проблема, которая есть у суда - это перегруженность. Эта проблема не решится за один-два дня, но в ближайшие дни мы предпримем шаги для решения этой проблем", - сказал Мурусидзе.
По его словам, судам надо привлекать больше квалифицированных кадров и сделать работу судьи более привлекательной.
Между тем, власти Грузии на данном этапе работают над новой волной судебной реформы на основании рекомендаций Еврокомиссии.
Еврокомиссия отметила проблему непрозрачности судебной системы и низкий уровень доверия к ней.