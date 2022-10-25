https://sputnik-georgia.ru/20221025/chlen-vysshego-soveta-yustitsii-nazval-glavnuyu-problemu-sudov-271648246.html

Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии

Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии

Главная и единственная проблема, которая есть у суда - это перегруженность, заявил судья 25.10.2022, Sputnik Грузия

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2022-10-25T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Избранный два дня назад член Высшего совета юстиции по квоте судей Леван Мурусидзе считает главной проблемой судов в Грузии нехватку судей.Вопрос о нехватки судей в грузинских судах периодически поднимается в судебной властью. Именно этой причиной Высший совет юстиции объясняет затянувшиеся рассмотрение дел в судах.По его словам, судам надо привлекать больше квалифицированных кадров и сделать работу судьи более привлекательной.Между тем, власти Грузии на данном этапе работают над новой волной судебной реформы на основании рекомендаций Еврокомиссии. Избраны новые члены Высшего совета юстиции Грузии >>Еврокомиссия отметила проблему непрозрачности судебной системы и низкий уровень доверия к ней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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