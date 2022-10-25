https://sputnik-georgia.ru/20221025/depolyarizatsiya-v-gruzii-vozmozhna-esli-usiliya-prilozhat-ne-tolko-vlasti--ministr-271630646.html

Деполяризация в Грузии возможна, если усилия приложат не только власти – министр

Деполяризация в Грузии возможна, если усилия приложат не только власти – министр

Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T14:52+0400

2022-10-25T14:52+0400

2022-10-25T15:02+0400

грузия

новости

экономика

сша

госдепартамент сша

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d3f25bac2297beb8003d367a2ff0a31.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Снижения политической поляризации в Грузии можно добиться благодаря совместным усилиям властей и оппозиции, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в Евросоюзе, а также углубили поляризацию в грузинском обществе.Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС."Выполнение указанных пунктов осуществляется в том темпе, который необходим для выполнения конкретных пунктов... Все пункты будут выполнены вовремя", – отметил Хуцишвили.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. По многим пунктам уже разработаны законопроекты.Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии>>Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей некоторых авторитетных неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сша, госдепартамент сша, грузинская мечта