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Деполяризация в Грузии возможна, если усилия приложат не только власти – министр
Деполяризация в Грузии возможна, если усилия приложат не только власти – министр
Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T14:52+0400
2022-10-25T14:52+0400
2022-10-25T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Снижения политической поляризации в Грузии можно добиться благодаря совместным усилиям властей и оппозиции, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в Евросоюзе, а также углубили поляризацию в грузинском обществе.Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС."Выполнение указанных пунктов осуществляется в том темпе, который необходим для выполнения конкретных пунктов... Все пункты будут выполнены вовремя", – отметил Хуцишвили.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. По многим пунктам уже разработаны законопроекты.Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии>>Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей некоторых авторитетных неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Деполяризация в Грузии возможна, если усилия приложат не только власти – министр
14:52 25.10.2022 (обновлено: 15:02 25.10.2022)
Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Снижения политической поляризации в Грузии можно добиться благодаря совместным усилиям властей и оппозиции, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.
Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в Евросоюзе, а также углубили поляризацию в грузинском обществе.
"Для снижения поляризации важны не только усилия власти, правительства, но также важна вовлеченность оппозиции в этот процесс", – заявил Хуцишвили.
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Выполнение указанных пунктов осуществляется в том темпе, который необходим для выполнения конкретных пунктов... Все пункты будут выполнены вовремя", – отметил Хуцишвили.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. По многим пунктам уже разработаны законопроекты.
Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей некоторых авторитетных неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".