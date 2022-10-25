https://sputnik-georgia.ru/20221025/ekspert-na-yuzhnom-kavkaze-stoit-zhdat-bolshikh-peremen-271646126.html
Эксперт: На Южном Кавказе стоит ждать больших перемен
Эксперт: На Южном Кавказе стоит ждать больших перемен
После визита президента Азербайджана в Тбилиси стоит также ждать активности со стороны Турции, заявил эксперт 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T22:51+0400
2022-10-25T22:51+0400
2022-10-25T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Регион Южного Кавказа стоит на пороге больших перемен - и Грузия, и Азербайджан сыграют в этом большую роль, считает основатель аналитической компании "Джеокэйси" Леван Кипиани.Накануне Грузию с рабочим визитом посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, главной темой визита которого стало укрепление двустороннего сотрудничества.По его словам, после визита президента Азербайджана в Тбилиси стоит также ждать активности со стороны Турции."Треугольник, который создан Тбилиси, Баку и Анкарой в течение лет, скорее всего, будет иметь новое значение и ставит Армению перед новым выбором", - сказал Кипиани.Азербайджан готов к запуску трехстороннего формата – Алиев >>В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, турция, ильхам алиев, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, азербайджан, турция, ильхам алиев, ираклий гарибашвили
Эксперт: На Южном Кавказе стоит ждать больших перемен
После визита президента Азербайджана в Тбилиси стоит также ждать активности со стороны Турции, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Регион Южного Кавказа стоит на пороге больших перемен - и Грузия, и Азербайджан сыграют в этом большую роль, считает основатель аналитической компании "Джеокэйси" Леван Кипиани.
Накануне Грузию с рабочим визитом посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, главной темой визита которого стало укрепление двустороннего сотрудничества.
"Процессы и события меняются очень быстро, и мы должны ждать существенных глубоких перемен в регионе", - сказал Кипиани.
По его словам, после визита президента Азербайджана в Тбилиси стоит также ждать активности со стороны Турции.
"Треугольник, который создан Тбилиси, Баку и Анкарой в течение лет, скорее всего, будет иметь новое значение и ставит Армению перед новым выбором", - сказал Кипиани.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.