https://sputnik-georgia.ru/20221025/minekonomiki-gruzii-planiruet-razrabotat-strategiyu-zelenogo-rosta-271641554.html
Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста"
Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста"
Устойчивые государственные закупки и экомаркировка являются важными компонентами "зеленой" экономики 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T20:08+0400
2022-10-25T20:08+0400
2022-10-25T20:08+0400
грузия
новости
экономика
ромео микаутадзе
министерство экономики и устойчивого развития грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Реализация принципов "зеленой" экономики в частном секторе Грузии способствует развитию конкуренции, занятости и росту доходов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе.Замминистра принял участие в международной конференции в рамках "Диалога на высоком уровне по экомаркировке и устойчивым государственным закупкам в Грузии".По его словам, реализация принципов "зеленой" экономики в частном секторе в среднесрочной и долгосрочной перспективе ведет к снижению затрат и повышению эффективности."В результате мы получим улучшенную бизнес-среду, диверсификацию рынка, больше рабочих мест и сильные экономические показатели", — сказал Микаутадзе.По информации Минэкономики, Соглашение об ассоциации с Европейским союзом предусматривает переход на принципы "зеленой" экономики, в том числе создание устойчивых систем государственных закупок и экомаркировки.Энергонезависимость Грузии и "зеленая" энергия - мнение эксперта >>Экомаркировка является одним из инструментов устойчивых государственных закупок, поддерживаемых Европейским Союзом.Кроме того, устойчивые государственные закупки рассматриваются как эффективный способ перехода к модели "зеленой" экономики.По словам замминистра, устойчивые госзакупки открывают огромные возможности для производителей экологически чистых товаров и услуг.По его словам, в устойчивых госзакупках государственные расходы стимулируют частный сектор к улучшению экологических и социальных характеристик в своей деятельности, а экомаркировка создает рыночные стимулы и механизмы поощрения потребителей для выбора продукции, отвечающей определенным требованиям устойчивости.В Минэкономики отметили, что в 2016 году Грузия присоединилась к Декларации зеленого роста Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре >>Ее основной целью является развитие низкоуглеродной устойчивой экономики в странах и соответствующей "умной", безопасной и устойчивой инфраструктуры, основанной на использовании чистых технологий, возобновляемых источников энергии и принципов проведения энергоэффективных мероприятий, использовании информационных и коммуникационных зеленых технологий, развитии научных исследований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, министерство экономики и устойчивого развития грузии
грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста"
Устойчивые государственные закупки и экомаркировка являются важными компонентами "зеленой" экономики
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Реализация принципов "зеленой" экономики в частном секторе Грузии способствует развитию конкуренции, занятости и росту доходов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе.
Замминистра принял участие в международной конференции в рамках "Диалога на высоком уровне по экомаркировке и устойчивым государственным закупкам в Грузии".
"Для достижения экономического роста в современных условиях необходимо внедрение нового типа экономической модели, ориентированной на зеленый рост, что будет способствовать модернизации экономики страны путем внедрения новых видов зеленых технологий, - заявил Микаутадзе.
По его словам, реализация принципов "зеленой" экономики в частном секторе в среднесрочной и долгосрочной перспективе ведет к снижению затрат и повышению эффективности.
"В результате мы получим улучшенную бизнес-среду, диверсификацию рынка, больше рабочих мест и сильные экономические показатели", — сказал Микаутадзе.
По информации Минэкономики, Соглашение об ассоциации с Европейским союзом предусматривает переход на принципы "зеленой" экономики, в том числе создание устойчивых систем государственных закупок и экомаркировки.
Экомаркировка является одним из инструментов устойчивых государственных закупок, поддерживаемых Европейским Союзом.
Кроме того, устойчивые государственные закупки рассматриваются как эффективный способ перехода к модели "зеленой" экономики.
По словам замминистра, устойчивые госзакупки открывают огромные возможности для производителей экологически чистых товаров и услуг.
"Наше министерство планирует разработать стратегию зеленого роста. Устойчивые государственные закупки и экомаркировка являются важными компонентами "зеленой" экономики", - сказал Микутадзе.
По его словам, в устойчивых госзакупках государственные расходы стимулируют частный сектор к улучшению экологических и социальных характеристик в своей деятельности, а экомаркировка создает рыночные стимулы и механизмы поощрения потребителей для выбора продукции, отвечающей определенным требованиям устойчивости.
В Минэкономики отметили, что в 2016 году Грузия присоединилась к Декларации зеленого роста Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Ее основной целью является развитие низкоуглеродной устойчивой экономики в странах и соответствующей "умной", безопасной и устойчивой инфраструктуры, основанной на использовании чистых технологий, возобновляемых источников энергии и принципов проведения энергоэффективных мероприятий, использовании информационных и коммуникационных зеленых технологий, развитии научных исследований.