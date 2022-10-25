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Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году
Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году
К концу ноября запустят еще 12 полос движения на въезд в РФ 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T15:28+0400
2022-10-25T15:28+0400
2022-10-25T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Работы по модернизации пункта пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе завершатся в 2023 году, число полос движения на нем будет увеличено с 12 до 39, сообщила пресс-служба главы региона Северной Осетии.Реконструкция ведется в два этапа. Помимо увеличения количества полос, проектом запланировано создание дополнительных накопительных стоянок для автомобилей, разделение потоков грузового и пассажирского транспорта, строительство здания пограничного таможенного контроля, модернизация кинологической службы.Пресс-служба также отметила, что летом текущего года на "Верхнем Ларсе" были введены в эксплуатацию 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России. Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касалась жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге продолжается >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, северная осетия
Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году
15:28 25.10.2022 (обновлено: 15:38 25.10.2022)
К концу ноября запустят еще 12 полос движения на въезд в РФ
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Работы по модернизации пункта пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе завершатся в 2023 году, число полос движения на нем будет увеличено с 12 до 39, сообщила пресс-служба главы региона Северной Осетии.
Реконструкция ведется в два этапа. Помимо увеличения количества полос, проектом запланировано создание дополнительных накопительных стоянок для автомобилей, разделение потоков грузового и пассажирского транспорта, строительство здания пограничного таможенного контроля, модернизация кинологической службы.
Пресс-служба также отметила, что летом текущего года на "Верхнем Ларсе" были введены в эксплуатацию 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России.
"К концу ноября запустят еще 12 полос движения на въезд в Российскую Федерацию", – отмечается в сообщении.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касалась жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.