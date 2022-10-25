https://sputnik-georgia.ru/20221025/modernizatsiya-kpp-verkhniy-lars-zavershitsya-v-2023-godu-271631318.html

Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году

Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году

К концу ноября запустят еще 12 полос движения на въезд в РФ 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T15:28+0400

2022-10-25T15:28+0400

2022-10-25T15:38+0400

грузия

новости

россия

северная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960564_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fb9ab4e65b19e67f665ee2354955474e.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Работы по модернизации пункта пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе завершатся в 2023 году, число полос движения на нем будет увеличено с 12 до 39, сообщила пресс-служба главы региона Северной Осетии.Реконструкция ведется в два этапа. Помимо увеличения количества полос, проектом запланировано создание дополнительных накопительных стоянок для автомобилей, разделение потоков грузового и пассажирского транспорта, строительство здания пограничного таможенного контроля, модернизация кинологической службы.Пресс-служба также отметила, что летом текущего года на "Верхнем Ларсе" были введены в эксплуатацию 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России. Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касалась жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге продолжается >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

северная осетия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, северная осетия