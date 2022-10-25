https://sputnik-georgia.ru/20221025/premer-ministr-gruzii-pozdravil-novogo-premera-britanii-s-naznacheniem-271642606.html
Премьер-министр Грузии поздравил нового премьера Британии с назначением
Премьер-министр Грузии поздравил нового премьера Британии с назначением
Отношения между нашими странами в последние годы достигли исторического максимума, написал премьер 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T20:54+0400
2022-10-25T20:54+0400
2022-10-25T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Желаю своему британскому коллеге успехов - такими словами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил нового премьера Великобритании Риши Сунака с назначением.Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.Накануне Сунак был избран главой Консервативной партии Великобритании. Он стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Новый премьер-министр Британии вступил в должность >>Риши Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, великобритания, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, великобритания, ираклий гарибашвили
Премьер-министр Грузии поздравил нового премьера Британии с назначением
Отношения между нашими странами в последние годы достигли исторического максимума, написал премьер
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Желаю своему британскому коллеге успехов - такими словами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил нового премьера Великобритании Риши Сунака с назначением.
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.
"Отношения между нашими странами в последние годы достигли исторического максимума. Я желаю моему британскому коллеге успехов и с нетерпением жду сотрудничества во всех возможных сферах общих интересов", - написал Гарибашвили в соцсети.
Накануне Сунак был избран главой Консервативной партии Великобритании. Он стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
Риши Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.