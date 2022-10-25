https://sputnik-georgia.ru/20221025/vzryv-v-tsentre-tbilisi-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-271644389.html

Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Защита просила отпустить обвиняемого под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T22:02+0400

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грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Левану Мартиашвили, обвиняемого в подрыве гранаты в центре Тбилиси, в результате чего пострадали три человека.По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время драки, обвиняемый взорвал гранату. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести.Защита просила отпустить Мартиашвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения >>На суде обвиняемый не отрицал подрыва гранаты, однако исключал мотив умышленного убийства, заявив, что он лишь защищался.Мартиашвили обвиняется по двум статья УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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