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Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Защита просила отпустить обвиняемого под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T22:02+0400
2022-10-25T22:02+0400
2022-10-25T22:02+0400
грузия
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Левану Мартиашвили, обвиняемого в подрыве гранаты в центре Тбилиси, в результате чего пострадали три человека.По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время драки, обвиняемый взорвал гранату. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести.Защита просила отпустить Мартиашвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения >>На суде обвиняемый не отрицал подрыва гранаты, однако исключал мотив умышленного убийства, заявив, что он лишь защищался.Мартиашвили обвиняется по двум статья УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Защита просила отпустить обвиняемого под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Левану Мартиашвили, обвиняемого в подрыве гранаты в центре Тбилиси, в результате чего пострадали три человека.
По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время драки, обвиняемый взорвал гранату. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести.
Защита просила отпустить Мартиашвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
На суде обвиняемый не отрицал подрыва гранаты, однако исключал мотив умышленного убийства, заявив, что он лишь защищался.
Мартиашвили обвиняется по двум статья УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".
В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.