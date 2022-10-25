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Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Защита просила отпустить обвиняемого под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T22:02+0400
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грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Левану Мартиашвили, обвиняемого в подрыве гранаты в центре Тбилиси, в результате чего пострадали три человека.По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время драки, обвиняемый взорвал гранату. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести.Защита просила отпустить Мартиашвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения &gt;&gt;На суде обвиняемый не отрицал подрыва гранаты, однако исключал мотив умышленного убийства, заявив, что он лишь защищался.Мартиашвили обвиняется по двум статья УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд

Взрыв в центре Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

22:02 25.10.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Защита просила отпустить обвиняемого под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Левану Мартиашвили, обвиняемого в подрыве гранаты в центре Тбилиси, в результате чего пострадали три человека.
По данным следствия, 22 октября на пересечении улиц Лагидзе и Кутателадзе, во время драки, обвиняемый взорвал гранату. В результате три человека получили ранения разной степени тяжести.
Защита просила отпустить Мартиашвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Взрыв в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения >>
На суде обвиняемый не отрицал подрыва гранаты, однако исключал мотив умышленного убийства, заявив, что он лишь защищался.
Мартиашвили обвиняется по двум статья УК Грузии - "попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенная способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц" и "противоправное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".
В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет.
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