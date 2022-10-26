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"Мы не допустим этой ошибки" – глава Минобороны Грузии о возможном открытии второго фронта
"Мы не допустим этой ошибки" – глава Минобороны Грузии о возможном открытии второго фронта
Несправедливо, чтобы кто-то так думал или тем более озвучивал подобное, добавил министр 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские власти действуют с наилучшей тактикой и не допустят открытия второго фронта в стране, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Как минимум очень несправедливо, чтобы кто-то так думал или тем более озвучивал подобное, добавил министр.По мнению главы оборонного ведомства, если бы нынешние власти допустили эту ошибку, то этого бы не простила ни история, ни общество."Мы уже прошли самую критическую фазу, но и в этом случае мы должны быть очень бдительными", – подчеркнул Бурчуладзе."Народ Грузии не допустит открытия второго фронта" - оппозиционер>>Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Мы не допустим этой ошибки" – глава Минобороны Грузии о возможном открытии второго фронта
12:06 26.10.2022 (обновлено: 12:20 26.10.2022)
Несправедливо, чтобы кто-то так думал или тем более озвучивал подобное, добавил министр
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские власти действуют с наилучшей тактикой и не допустят открытия второго фронта в стране, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.
"Определенные группы хотели бы этого. Некоторые прямо озвучили, что хотели бы, чтобы Грузия была вовлечена в войну. Мы не имеем на это права. Безусловно, мы не допустим эту ошибку", – заявил Бурчуладзе в эфире Первого канала.
Как минимум очень несправедливо, чтобы кто-то так думал или тем более озвучивал подобное, добавил министр.
По мнению главы оборонного ведомства, если бы нынешние власти допустили эту ошибку, то этого бы не простила ни история, ни общество.
"Мы уже прошли самую критическую фазу, но и в этом случае мы должны быть очень бдительными", – подчеркнул Бурчуладзе.
Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.