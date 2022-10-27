https://sputnik-georgia.ru/20221027/glava-natsbanka-gruzii-vtb-bank-georgia-khotyat-kupit-poka-na-slovakh-271706080.html

Глава Нацбанка Грузии: VTB Bank Georgia хотят купить пока на словах

Глава Нацбанка Грузии: VTB Bank Georgia хотят купить пока на словах

Национальный банк Грузии заявил, что даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения Минфина США 27.10.2022, Sputnik Грузия

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коба гвенетадзе

vtb bank georgia

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Желающие приобрести "дочку" российского ВТБ банка VTB Bank Georgia есть, но они пока не обращались в Национальный банк Грузии, сказал президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, отвечая на вопросы журналистов.В грузинских СМИ активно муссируется информация, что в покупке VTB Bank Georgia заинтересован российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели.Ранее Национальный банк Грузии заявил, что даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения департамента казначейства США.Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно >>C 27 февраля всех клиентов физических лиц банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать этих клиентов с 3 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, vtb bank georgia, национальный банк грузии