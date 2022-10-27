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Глава Нацбанка Грузии: VTB Bank Georgia хотят купить пока на словах
Глава Нацбанка Грузии: VTB Bank Georgia хотят купить пока на словах
Национальный банк Грузии заявил, что даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения Минфина США 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T20:22+0400
2022-10-27T20:24+0400
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коба гвенетадзе
vtb bank georgia
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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Желающие приобрести "дочку" российского ВТБ банка VTB Bank Georgia есть, но они пока не обращались в Национальный банк Грузии, сказал президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, отвечая на вопросы журналистов.В грузинских СМИ активно муссируется информация, что в покупке VTB Bank Georgia заинтересован российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели.Ранее Национальный банк Грузии заявил, что даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения департамента казначейства США.Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно &gt;&gt;C 27 февраля всех клиентов физических лиц банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать этих клиентов с 3 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, vtb bank georgia, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, vtb bank georgia, национальный банк грузии

Глава Нацбанка Грузии: VTB Bank Georgia хотят купить пока на словах

20:22 27.10.2022 (обновлено: 20:24 27.10.2022)
© Sputnik / STRINGER StringerВТБ банк
ВТБ банк - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / STRINGER Stringer
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Национальный банк Грузии заявил, что даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения Минфина США
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Желающие приобрести "дочку" российского ВТБ банка VTB Bank Georgia есть, но они пока не обращались в Национальный банк Грузии, сказал президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, отвечая на вопросы журналистов.
В грузинских СМИ активно муссируется информация, что в покупке VTB Bank Georgia заинтересован российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели.
"Это банк попавший под санкции, он не обанкрочен и является сегодня действующим лицензированным банком с высоким капиталом. Он продолжает работу в рамках санкций и ограничений. Желающие его купить есть, но предложение о покупке банка в Национальный банк не поступало", - сказал Гвенетадзе.
Ранее Национальный банк Грузии заявил, что даст свое согласие на транзакцию только в случае одобрения департамента казначейства США.
Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно >>
C 27 февраля всех клиентов физических лиц банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать этих клиентов с 3 марта.
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