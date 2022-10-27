https://sputnik-georgia.ru/20221027/gruziya-i-vengriya-podpisali-deklaratsiyu-o-strategicheskom-partnerstve-271686310.html

Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Гарибашвили поблагодарил премьера Венгрии за поддержку Грузии 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T13:25+0400

2022-10-27T13:25+0400

2022-10-27T14:28+0400

новости

грузия

политика

ираклий гарибашвили

виктор орбан

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267403052_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_fdc5d8af0ed9e8fda03ea3732b861ed8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.Он отметил, что Грузия очень ценит поддержку лично Орбана в отношении территориальной целостности, суверенитета и стремления в Евросоюз."Ваши посылы всегда были важны для нас и мы это очень ценим. Мы ценим вашу оценку касательно решения, принятого Европейским Советом. Также хочу отметить, что для нас было важно присвоение стране европейской перспективы", – отметил Гарибашвили. Как отметил на брифинге Орбан, Брюссель принял плохое решение, предоставив статус кандидата на вступление в Евросоюз лишь Украине и Молдове. "Это не может быть оправдано, в том числе с моральной точки зрения", – сказал премьер Венгрии, отметив, что Грузия заслуживает этого статуса. "Дискриминационное и неуважительное" - премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии>>Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия