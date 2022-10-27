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Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Гарибашвили поблагодарил премьера Венгрии за поддержку Грузии 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T13:25+0400
2022-10-27T13:25+0400
2022-10-27T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.Он отметил, что Грузия очень ценит поддержку лично Орбана в отношении территориальной целостности, суверенитета и стремления в Евросоюз."Ваши посылы всегда были важны для нас и мы это очень ценим. Мы ценим вашу оценку касательно решения, принятого Европейским Советом. Также хочу отметить, что для нас было важно присвоение стране европейской перспективы", – отметил Гарибашвили. Как отметил на брифинге Орбан, Брюссель принял плохое решение, предоставив статус кандидата на вступление в Евросоюз лишь Украине и Молдове. "Это не может быть оправдано, в том числе с моральной точки зрения", – сказал премьер Венгрии, отметив, что Грузия заслуживает этого статуса. "Дискриминационное и неуважительное" - премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии>>Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия
Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
13:25 27.10.2022 (обновлено: 14:28 27.10.2022)
Гарибашвили поблагодарил премьера Венгрии за поддержку Грузии
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.
"Я верю, что и так существующее тесное сотрудничество, очень хорошая дружба еще больше усилится, даст дополнительный импульс грузино-венгерским отношениям", – сказал Гарибашвили на совместном брифинге в рамках визита в Венгрию.
Он отметил, что Грузия очень ценит поддержку лично Орбана в отношении территориальной целостности, суверенитета и стремления в Евросоюз.
"Ваши посылы всегда были важны для нас и мы это очень ценим. Мы ценим вашу оценку касательно решения, принятого Европейским Советом. Также хочу отметить, что для нас было важно присвоение стране европейской перспективы", – отметил Гарибашвили.
Как отметил на брифинге Орбан, Брюссель принял плохое решение, предоставив статус кандидата на вступление в Евросоюз лишь Украине и Молдове. "Это не может быть оправдано, в том числе с моральной точки зрения", – сказал премьер Венгрии, отметив, что Грузия заслуживает этого статуса.
Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.