https://sputnik-georgia.ru/20221027/kogo-shtrafuyut-za-musor-na-ulitsakh-tbilisi-dannye-merii-271710271.html
Кого штрафуют за мусор на улицах Тбилиси: данные мэрии
Кого штрафуют за мусор на улицах Тбилиси: данные мэрии
Чаще всего нарушители – туристы, граждане иностранных государств, заявил глава муниципальной инспекции 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T23:41+0400
2022-10-27T23:41+0400
2022-10-27T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Чаще всего мусор на улицах Тбилиси бросают иностранцы, заявил глава муниципальной инспекции мэрии Тбилиси Лаша Мачавариани.Сотрудники муниципальной инспекции патрулируют центральные районы города и следят за чистотой города и уличной торговлей.В то же время он рассказал, что самым распространенным мусором, бросаемым на тротуары, являются лузга семечек и другие остатки видов быстрого питания, жевательные резинки и окурки сигарет.Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора >>Чистота на улицах Тбилиси является одним из главных вызовов столицы. Мэрия Тбилиси позаботилась о появлении современных урн для мусора в центре города, у которых помимо отделений для сортировки мусора есть также специальные пепельницы для окурков сигарет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мусор, мэрия тбилиси, туристы
грузия, новости, общество, мусор, мэрия тбилиси, туристы
Кого штрафуют за мусор на улицах Тбилиси: данные мэрии
Чаще всего нарушители – туристы, граждане иностранных государств, заявил глава муниципальной инспекции
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Чаще всего мусор на улицах Тбилиси бросают иностранцы, заявил глава муниципальной инспекции мэрии Тбилиси Лаша Мачавариани.
Сотрудники муниципальной инспекции патрулируют центральные районы города и следят за чистотой города и уличной торговлей.
"Наши пешие группы штрафуют всех на 80 лари, кто кидает мусор на улице, будь то семечки, жевательная резинка или окурки. К сожалению, таких фактов очень много, и чаще всего нарушители – туристы, граждане иностранных государств", - сказал Мачавариани в эфире "ТВ Палитра".
В то же время он рассказал, что самым распространенным мусором, бросаемым на тротуары, являются лузга семечек и другие остатки видов быстрого питания, жевательные резинки и окурки сигарет.
Чистота на улицах Тбилиси является одним из главных вызовов столицы. Мэрия Тбилиси позаботилась о появлении современных урн для мусора в центре города, у которых помимо отделений для сортировки мусора есть также специальные пепельницы для окурков сигарет.