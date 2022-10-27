https://sputnik-georgia.ru/20221027/kogo-shtrafuyut-za-musor-na-ulitsakh-tbilisi-dannye-merii-271710271.html

Кого штрафуют за мусор на улицах Тбилиси: данные мэрии

Кого штрафуют за мусор на улицах Тбилиси: данные мэрии

Чаще всего нарушители – туристы, граждане иностранных государств, заявил глава муниципальной инспекции 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T23:41+0400

2022-10-27T23:41+0400

2022-10-27T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Чаще всего мусор на улицах Тбилиси бросают иностранцы, заявил глава муниципальной инспекции мэрии Тбилиси Лаша Мачавариани.Сотрудники муниципальной инспекции патрулируют центральные районы города и следят за чистотой города и уличной торговлей.В то же время он рассказал, что самым распространенным мусором, бросаемым на тротуары, являются лузга семечек и другие остатки видов быстрого питания, жевательные резинки и окурки сигарет.Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора >>Чистота на улицах Тбилиси является одним из главных вызовов столицы. Мэрия Тбилиси позаботилась о появлении современных урн для мусора в центре города, у которых помимо отделений для сортировки мусора есть также специальные пепельницы для окурков сигарет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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