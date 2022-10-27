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Мужчина пытался проникнуть в квартиру в Тбилиси, угрожая ребенку

Мужчина пытался проникнуть в квартиру в Тбилиси, угрожая ребенку

После того как ребенок отказался открывать двери, задержанный пытался заставить угрозами впустить его в дом 27.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники полиции задержали в прошлом судимого 26-летнего мужчину по делу о попытке проникнуть в чужую квартиру.Как установило следствие, в прошлом судимый и отбывающий условный срок мужчина постучал в квартиру, где был 10-летний ребенок, и попросил открыть дверь, сказав, что ему нужна помощь. После того как ребенок отказался открывать двери, задержанный пытался заставить ребенка впустить его в дом, в том числе и угрозами.Ушел обвиняемый только после того, как ребенок сказал, что позвонит в полицию.Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка >>Мужчину задержали на второй день по обвинению в угрозе несовершеннолетнему. Ему грозит до трех лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Общественности о случившемся стало известно из поста сестры ребенка в социальной сети.Девушка со слов брата рассказала, что уже задержанный мужчина пытался заставить ребенка открыть дверь различными способами - от обмана до угроз и запугивания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии