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Мужчина пытался проникнуть в квартиру в Тбилиси, угрожая ребенку
Мужчина пытался проникнуть в квартиру в Тбилиси, угрожая ребенку
После того как ребенок отказался открывать двери, задержанный пытался заставить угрозами впустить его в дом 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T23:03+0400
2022-10-27T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники полиции задержали в прошлом судимого 26-летнего мужчину по делу о попытке проникнуть в чужую квартиру.Как установило следствие, в прошлом судимый и отбывающий условный срок мужчина постучал в квартиру, где был 10-летний ребенок, и попросил открыть дверь, сказав, что ему нужна помощь. После того как ребенок отказался открывать двери, задержанный пытался заставить ребенка впустить его в дом, в том числе и угрозами.Ушел обвиняемый только после того, как ребенок сказал, что позвонит в полицию.Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка >>Мужчину задержали на второй день по обвинению в угрозе несовершеннолетнему. Ему грозит до трех лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Общественности о случившемся стало известно из поста сестры ребенка в социальной сети.Девушка со слов брата рассказала, что уже задержанный мужчина пытался заставить ребенка открыть дверь различными способами - от обмана до угроз и запугивания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Мужчина пытался проникнуть в квартиру в Тбилиси, угрожая ребенку
23:03 27.10.2022 (обновлено: 23:17 27.10.2022)
После того как ребенок отказался открывать двери, задержанный пытался заставить угрозами впустить его в дом
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники полиции задержали в прошлом судимого 26-летнего мужчину по делу о попытке проникнуть в чужую квартиру.
Как установило следствие, в прошлом судимый и отбывающий условный срок мужчина постучал в квартиру, где был 10-летний ребенок, и попросил открыть дверь, сказав, что ему нужна помощь. После того как ребенок отказался открывать двери, задержанный пытался заставить ребенка впустить его в дом, в том числе и угрозами.
Ушел обвиняемый только после того, как ребенок сказал, что позвонит в полицию.
Мужчину задержали на второй день по обвинению в угрозе несовершеннолетнему. Ему грозит до трех лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
Общественности о случившемся стало известно из поста сестры ребенка в социальной сети.
Девушка со слов брата рассказала, что уже задержанный мужчина пытался заставить ребенка открыть дверь различными способами - от обмана до угроз и запугивания.