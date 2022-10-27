https://sputnik-georgia.ru/20221027/nachalsya-novyy-etap-stroitelstva-mezhdunarodnoy-trassy-vostok-zapad-cherez-pereval-v-gruzii-271685199.html

Начался новый этап строительства международной трассы Восток-Запад через перевал в Грузии

Начался новый этап строительства международной трассы Восток-Запад через перевал в Грузии

Земо Осиаури - Чумателети – это будет 14-километровая дорога с 23 мостами и пятью тоннелями 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Началось сооружение пролетного строения (несущая деталь) самого длинного моста (648 метров) на участке дороги Земо Осиаури - Чумателети, которая является частью скоростной автомагистрали Восток-Запад (Е-60), говорится в сообщении на сайте департамента автодорог Минрегионразвития Грузии.В настоящее время идет работа над вторым участком дороги Земо Осиаури - Чумателети, которая является продолжением уже функционирующей 13-километровой дороги в объезд города Хашури.На данном этапе работы ведутся на восьми мостах и пяти тоннелях, шесть мостов из которых уже построены.Всего на втором участке дороги планируется строительство четырехполосной дороги протяженностью 6,4 километра, 11 мостов и пяти тоннелей. Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка в размере до 265 миллионов лари, сказано в сообщении. Земо Осиаури - Чумателети – это будет 14-километровая четырехполосная цементно-бетонная дорога с 23 мостами, пятью тоннелями, железобетонными подземными переходами, водопроводом и дренажными системами.Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией будет закрыт 21 октября>>Второй участок Земо Осиаури - Чумателети идет в обход Сурами и Чумателети, и доходит до тоннеля Рикоти. Данным участком объездная дорога Хашури будет соединена с перевалом Рикоти, который связывает Западную и Восточную Грузию.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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