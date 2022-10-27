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"Надо спорить и разговаривать" – Вольский о заявлении пресс-секретаря Госдепа США
"Надо спорить и разговаривать" – Вольский о заявлении пресс-секретаря Госдепа США
Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США необходимо уточнить, считает вице-спикер парламента 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T12:52+0400
2022-10-27T12:52+0400
2022-10-27T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса является спорным.Прайс ранее заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в ЕС, а также углубило поляризацию в грузинском обществе.По словам вице-спикера, на эту тему необходимо спорить и разговаривать. Однако, как отметил Вольский, это не означает, что мы не уважаем наших стратегических партнеров.Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Деполяризация в Грузии возможна, если усилия приложат не только власти – министр>>Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, сша, тбилиси, украина, госдепартамент сша, грузинская мечта
"Надо спорить и разговаривать" – Вольский о заявлении пресс-секретаря Госдепа США
Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США необходимо уточнить, считает вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса является спорным.
Прайс ранее заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в ЕС, а также углубило поляризацию в грузинском обществе.
"Если Нед Прайс сказал, что у нас в чем-то был регресс, то мы должны спросить – с какого момента? С периода, когда лишать человека жизни было обычным явлением? Или с какого периода? Или с тех пор, как мы стали ассоциированными членами (ЕС – ред.). Эта тема является спорной", – заявил Вольский.
По словам вице-спикера, на эту тему необходимо спорить и разговаривать. Однако, как отметил Вольский, это не означает, что мы не уважаем наших стратегических партнеров.
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.