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Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии
Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии
Миссия МВФ оценит текущую экономическую ситуацию в стране, а также макроэкономические параметры и прогнозы на 2023 год 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T17:03+0400
2022-10-27T17:03+0400
2022-10-27T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экономическую ситуацию в Грузии, также прогнозы на 2023 года обсудили члены оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ) с министром финансов Лашей Хуцишвили, сообщает пресс-службы ведомства.Приезду миссии в Тбилиси предшествовали ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, на которых грузинская сторона провела переговоры с руководством этих международных организаций в Вашингтоне. Миссию МВФ возглавляет Джеймс Джон.Стороны рассмотрели текущую экономическую ситуацию в стране, а также макроэкономические параметры и прогнозы на 2023 год.По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.Кроме того, беседа коснулась хода реформ, предусмотренных программой МВФ, и рекомендаций организации в этом направлении.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений >>Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, мвф
Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии
Миссия МВФ оценит текущую экономическую ситуацию в стране, а также макроэкономические параметры и прогнозы на 2023 год
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экономическую ситуацию в Грузии, также прогнозы на 2023 года обсудили члены оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ) с министром финансов Лашей Хуцишвили, сообщает пресс-службы ведомства.
Приезду миссии в Тбилиси предшествовали ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, на которых грузинская сторона провела переговоры с руководством этих международных организаций в Вашингтоне. Миссию МВФ возглавляет Джеймс Джон.
Стороны рассмотрели текущую экономическую ситуацию в стране, а также макроэкономические параметры и прогнозы на 2023 год.
Как было отмечено на встрече, несмотря на вызовы, экономика Грузии в этом году растет высокими темпами. Кроме того, была подчеркнута важность продолжения взвешенной макроэкономической политики.
По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.
Кроме того, беседа коснулась хода реформ, предусмотренных программой МВФ, и рекомендаций организации в этом направлении.
МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.