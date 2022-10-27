https://sputnik-georgia.ru/20221027/otsenochnaya-missiya-mvf-nachala-rabotu-v-gruzii-271699396.html

Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии

Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии

Миссия МВФ оценит текущую экономическую ситуацию в стране, а также макроэкономические параметры и прогнозы на 2023 год 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T17:03+0400

2022-10-27T17:03+0400

2022-10-27T17:03+0400

грузия

новости

экономика

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270256770_0:104:2049:1256_1920x0_80_0_0_891b6ea3adfe99bc9c45634fc9184a9a.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экономическую ситуацию в Грузии, также прогнозы на 2023 года обсудили члены оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ) с министром финансов Лашей Хуцишвили, сообщает пресс-службы ведомства.Приезду миссии в Тбилиси предшествовали ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, на которых грузинская сторона провела переговоры с руководством этих международных организаций в Вашингтоне. Миссию МВФ возглавляет Джеймс Джон.Стороны рассмотрели текущую экономическую ситуацию в стране, а также макроэкономические параметры и прогнозы на 2023 год.По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.Кроме того, беседа коснулась хода реформ, предусмотренных программой МВФ, и рекомендаций организации в этом направлении.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений >>Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, мвф