https://sputnik-georgia.ru/20221012/mvf-ostavil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-bez-izmeneniy-271256334.html

МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений

МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений

Согласно прогнозу, уровень годовой инфляции составит 11,7% в 2022 году и около 6% - в 2023 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T07:01+0400

2022-10-12T07:01+0400

2022-10-12T07:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Согласно обновленному отчету Международного валютного фонда, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%.Согласно отчету, ВВП на душу населения в 2022 году будет составлять 6,7 тысячи долларов. В 2023 году этот показатель будет составлять 7,3 тысячи долларов.Объем инвестиций, согласно прогнозу МВФ, составит в 2022 году 19,8% ВВП, а в 2023 – 19,1%. Уровень экспорта товаров и услуг в 2022 году увеличится на 27,2%, а в 2023 – на 5,1%, объем же импорта увеличится на 15,4% в 2022 году и 3,8 % - в 2023.Уровень годовой инфляции составит 11,7% в 2022 году и около 6% - в 2023. По прогнозу МВД, в 2024 году уровень инфляции будет около целевого уровня в 3%.Глава Нацбанка примет участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка >>В тоже время в своем прогнозе международный финансовый институт отмечает, что при указанных показателях уровень безработицы в Грузии составит 18,7% в 2022 году и 19,5% - в 2023, при этом население в 2022 году составит 3,718 миллиона, а 2023 – 3,707 миллиона.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).МВФ прогнозирует затяжную инфляцию в Евросоюзе >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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