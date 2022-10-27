https://sputnik-georgia.ru/20221027/pervye-litsa-gruzii-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-deputata-khakhubiya-271689892.html
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью депутата Хахубия
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью депутата Хахубия
В лице Хахубия Грузия и правящая партия потеряли верного друга и соратника, отмечают первые лица страны 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T14:56+0400
2022-10-27T14:56+0400
2022-10-27T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители власти выразили соболезнования в связи со смертью депутата от большинства Ираклия Хахубия.Депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, 51-летний политик покончил жизнь самоубийством.Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе назвал Хахубия верным соратником "Грузинской мечты"."В лице Ираклия я потерял надежного и верного друга, для которого на первом месте были честь и любовь к стране. Соболезную членам семьи Ираклия, его друзьям, коллегам, всей Грузии", – заявил Каладзе.Свои соболезнования выразил и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе."Сложно выразить словами боль, вызванную смертью Ираклия. Это был добрейший человек и драгоценнейший друг для каждого из нас. Пусть его душа покоится с миром", – отметил Кобахидзе.По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильной магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезался в грузовой автомобиль и скончался на месте.По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, гори, грузинская мечта
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, гори, грузинская мечта
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью депутата Хахубия
В лице Хахубия Грузия и правящая партия потеряли верного друга и соратника, отмечают первые лица страны
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители власти выразили соболезнования в связи со смертью депутата от большинства Ираклия Хахубия.
Депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, 51-летний политик покончил жизнь самоубийством.
"Выражаю глубокое сожаление в связи со смертью члена парламента Грузии, господина Ираклия Хахубия. В его лице наша политическая команда, парламент и в целом грузинское общество потеряли настоящего патриота страны, профессионала высокого ранга и достойного человека. Я искренне соболезную и выражаю поддержку членам семьи господина Ираклия, его родным и коллегам", – заявил Гарибашвили.
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе назвал Хахубия верным соратником "Грузинской мечты".
"В лице Ираклия я потерял надежного и верного друга, для которого на первом месте были честь и любовь к стране. Соболезную членам семьи Ираклия, его друзьям, коллегам, всей Грузии", – заявил Каладзе.
Свои соболезнования выразил и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
"Сложно выразить словами боль, вызванную смертью Ираклия. Это был добрейший человек и драгоценнейший друг для каждого из нас. Пусть его душа покоится с миром", – отметил Кобахидзе.
По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.
ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильной магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезался в грузовой автомобиль и скончался на месте.
По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.