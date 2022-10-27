https://sputnik-georgia.ru/20221027/premer-ministr-vengrii-garibashvili-nastoyaschiy-boets-271707629.html

Премьер Венгрии: Гарибашвили - настоящий боец

Премьер Венгрии: Гарибашвили - настоящий боец

Он отличный боец, и именно поэтому он пример для нас, заявил премьер Венгрии 27.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Редко кто из политиков после неудач может вернутся, но премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили стал исключением, доказав, что он боец, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на официальном обеде в честь грузинской делегации.Гарибашвили первый раз стал премьер-министром Грузии в 2013 году и занимал эту должность до 2015 года. Одной из причин его отставки основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишили назвал непотизм. Второй раз Гарибашвили вернулся на пост премьер-министра в феврале 2021 года.Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находятся в Венгрии с двухдневным рабочим визитом. В четверг Гарибашвили и Орбан подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году >>Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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