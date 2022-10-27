https://sputnik-georgia.ru/20221027/putin-zapad-v-poslednie-gody-sdelal-tselyy-ryad-shagov-na--obostrenie-271704064.html

Путин: Запад в последние годы сделал целый ряд шагов на обострение

Путин: Запад в последние годы сделал целый ряд шагов на обострение

Российский лидер упрекнул западные страны в том, что они отказались обсуждать тему выстраивания коллективной безопасности 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Страны Запада не захотели обсуждать тему выстраивания коллективной безопасности и укрепления доверия, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного клуба "Валдай"."В декабре прошлого года в очередной раз их (предложения РФ - Sputnik) просто отшвырнули в сторону", - напомнил Путин.Он добавил, что в современном мире отсидеться вряд ли получится. Кризис приобрел глобальный характер и затрагивает действительно всех.Президент России выступает на пленарном заседании клуба "Валдай" - видео >>По словам Путина, есть два пути: или накапливать груз проблем, или вместе найти решения, пусть и не идеальные. Новым центрам мироустройства и Западу все равно придется идти на диалог. Чем раньше это будет, тем лучше, уверен президент РФ.Российский лидер подчеркнул важность экологических проблем и культурного разнообразия, против которого выступает Запад. Основная причина примитивна: западные страны настаивают на унификации культуры, чтобы наладить сбыт своей продукции на рынках, уверен глава государства."Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение", - также отметил президент РФ.Запад, как считает Путин, в последние годы сделал целый ряд шагов на обострение. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков."Последнее, конечно, было сделано не специально - здесь нет никаких сомнений - а в силу ряда системных ошибок как раз тех западных властей, о которых я уже упоминал", - добавил Путин.Он отметил, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. "Но есть два Запада — Запад традиционный, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие, еще античные корни, и Запад космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никто не смирится", - сказал Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022