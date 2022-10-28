https://sputnik-georgia.ru/20221028/glava-natsbanka-gruzii-prosrochennye-kredity-dostigli-istoricheskogo-minimuma-271711968.html

Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума

Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума

Число безнадежных кредитов не влияет на ситуацию в банковской сфере, так как у банков достаточно резервов для покрытия рисков, считает глава регулятора 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T07:01+0400

2022-10-28T07:01+0400

2022-10-28T09:11+0400

грузия

новости

коба гвенетадзе

экономика

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik Доля кредитов с просроченной оплатой в Грузии достигла исторического минимума в 2,1%, сообщил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.В 2021 году доля безнадежный кредитов из-за последствий пандемии коронавируса достигла 8,5%, и Нацбанк ожидал дальнейшего повышения числа таких кредитов в 2022 году.По его словам, число безнадежных кредитов не влияет на ситуацию в банковской сфере, так как у коммерческих банков достаточно резервов для покрытия рисков.В 2018 году правительство решило списать долги граждан, попавших в "черный список". В этот список вносят граждан, которые не выплачивают своевременно проценты по кредитам или полностью их игнорируют. В таких случаях накладываются большие штрафы, и общая задолженность растет. Тогда долги списали более 600 тысячам должников, у которых были проблемы по более 1 миллиону кредитов.Что происходит с экономикой Грузии? Ответ президента Нацбанка >>Также тогда Нацбанк Грузии ввел специальные регуляции по кредитам. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.Согласно новым правилам кредитования, кроме всего прочего, установлены максимальные сроки кредитования. Ипотечный кредит не выдается более чем на 15 лет, потребительский кредит, обеспеченный имуществом, – на срок более десяти лет, автокредит – на срок более шести лет, а кредиты другого типа – на срок более четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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