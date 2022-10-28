https://sputnik-georgia.ru/20221028/kak-rost-eksporta-azerbaydzhanskogo-gaza-v-evropu-otrazitsya-na-gruzii--ekspert-271742289.html

Как рост экспорта азербайджанского газа в Европу отразится на Грузии – эксперт

Как рост экспорта азербайджанского газа в Европу отразится на Грузии – эксперт

Президент Азербайджана заявил, что страны планируют реализацию новых энергетических проектов для увеличения экспорта природного газа 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T23:44+0400

2022-10-28T23:44+0400

2022-10-28T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Если Азербайджан увеличит экспорт природного газа на международные рынки через Грузию, это поможет Грузии сократить импорт энергоресурсов, заявил профессор Технического университета Грузии Гия Арабидзе.В ходе рабочего визита в Грузию в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны планируют реализацию новых энергетических проектов для увеличения экспорта природного газа и электроэнергии на международные рынки.Алиев заявил, что до 2027 года Азербайджан планирует экспортировать в Европу почти 20 миллиардов кубометров природного газа.Эксперт предположил, что к 2030 году это число может увеличиться до 30 миллиардов. По его словам, 5% от 30 миллиардов — это 1,5 миллиарда, которые останутся в стране в качестве платы за транзит.Лидеры Азербайджана и Грузии уверенно формируют новую экономическую реальность в регионе >>"За реализацией этих проектов в направлении нефти последует восстановление терминала Супса и реабилитация нефтепровода Баку-Супса, сюда будут вложены серьезные средства, будут доходы, будут трудоустроены люди", - сказал Арабидзе.Нефтепровод Баку — Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию >> Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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