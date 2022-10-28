https://sputnik-georgia.ru/20221028/obvinyaemyy-v-ugrozakh-rebenku-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-271740451.html

Обвиняемый в угрозах ребенку будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в угрозах ребенку будет ждать приговора в тюрьме

После того как ребенок отказался открывать двери, обвиняемый пытался заставить угрозами впустить его в дом 28.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 26-летнему мужчине, обвиняемому в угрозах и принуждении несовершеннолетнего.Суд полностью разделил ходатайство прокуратуры, тогда как адвокаты обвиняемого требовали отпустить его под залог.Как установило расследование, в прошлом судимый и ныне отбывающий условный срок 26-летний мужчина 25 октября в Тбилиси сначала бил руками и ногами по двери, чтобы заставить 10-летнего ребенка открыть двери, а после стал ему угрожать выбить двери.Задержанному за угрозы ребенку ужесточили обвинение >>Мужчину удалось задержать 26 октября. В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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