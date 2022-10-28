https://sputnik-georgia.ru/20221028/zaderzhannomu-za-ugrozy-rebenku-uzhestochili-obvinenie-271733997.html
Задержанному за угрозы ребенку ужесточили обвинение
Задержанному за угрозы ребенку ужесточили обвинение
После того как ребенок отказался открывать двери, обвиняемый пытался заставить угрозами впустить его в дом 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T18:25+0400
2022-10-28T18:25+0400
2022-10-28T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Мужчине, задержанному за угрозы несовершеннолетнему ребенку, предъявили обвинения сразу по двум статьям, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Как установило расследование, в прошлом судимый и ныне отбывающий условный срок 26-летний мужчина 25 октября в Тбилиси сначала бил руками и ногами по двери, чтобы заставить 10-летнего ребенка открыть двери, а после стал ему угрожать выбить двери.Мужчину удалось задержать 26 октября. Ему предъявлено обвинение в угрозе и принуждении несовершеннолетнего, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Мужчина пытался проникнуть в квартиру в Тбилиси, угрожая ребенку >>Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, прокуратура
грузия, новости, происшествия, прокуратура
Задержанному за угрозы ребенку ужесточили обвинение
После того как ребенок отказался открывать двери, обвиняемый пытался заставить угрозами впустить его в дом
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Мужчине, задержанному за угрозы несовершеннолетнему ребенку, предъявили обвинения сразу по двум статьям, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Как установило расследование, в прошлом судимый и ныне отбывающий условный срок 26-летний мужчина 25 октября в Тбилиси сначала бил руками и ногами по двери, чтобы заставить 10-летнего ребенка открыть двери, а после стал ему угрожать выбить двери.
Мужчину удалось задержать 26 октября. Ему предъявлено обвинение в угрозе и принуждении несовершеннолетнего, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение на время следствия.