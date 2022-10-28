https://sputnik-georgia.ru/20221028/stroitelstvo-avtodorog-v-kakheti-prodolzhaetsya-v-aktivnom-rezhime-271711743.html
Строительство автодорог в Кахети продолжается в активном режиме
Строительство автодорог в Кахети продолжается в активном режиме
Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, сообщает департамент 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T10:02+0400
2022-10-28T10:02+0400
2022-10-28T10:02+0400
грузия
новости
экономика
кахети
азиатский банк развития (абр)
департамент автомобильных дорог
строительство дороги
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Строительство участка Тбилиси-Сагареджо и Бакурцихе-Цнори в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в регионе Кахети (Восточная Грузия) продолжается в активном режиме, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.По информации ведомства, строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути.Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Первый участок планируется завершить в 2023 году, а остальные два – в 2024 году.Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.Начался новый этап строительства международной трассы Восток-Запад через перевал в Грузии >>Кроме того, работы активно ведутся и на другом участке объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном.Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой.Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень – Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори.Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари, он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).Кроме того, тендерные процедуры ведутся и для строительства семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.После завершения всех текущих и планируемых участков добраться из Тбилиси в Телави можно будет за 1 час 20 минут. Сегодня время в пути составляет до двух часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кахети, азиатский банк развития (абр), департамент автомобильных дорог, строительство дороги
грузия, новости, экономика, кахети, азиатский банк развития (абр), департамент автомобильных дорог, строительство дороги
Строительство автодорог в Кахети продолжается в активном режиме
Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, сообщает департамент
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Строительство участка Тбилиси-Сагареджо и Бакурцихе-Цнори в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в регионе Кахети (Восточная Грузия) продолжается в активном режиме, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.
На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
По информации ведомства, строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути.
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Первый участок планируется завершить в 2023 году, а остальные два – в 2024 году.
Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.
Кроме того, работы активно ведутся и на другом участке объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном.
Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.
Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой.
Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень – Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.
Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори.
Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари, он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).
Кроме того, тендерные процедуры ведутся и для строительства семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.
После завершения всех текущих и планируемых участков добраться из Тбилиси в Телави можно будет за 1 час 20 минут. Сегодня время в пути составляет до двух часов.