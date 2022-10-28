https://sputnik-georgia.ru/20221028/sud-po-delu-kaladze-protiv-tv-pirveli-prodolzhaetsya-podrobnosti-zasedaniya-271736962.html

Суд по делу Каладзе против "ТВ Пирвели" продолжается: подробности заседания

Суд по делу Каладзе против "ТВ Пирвели" продолжается: подробности заседания

Дело касается заявления Майи Мамулашвили в эфире телеканала "Пирвели" от 5 июня 2022 года о том, что якобы "Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного... 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T19:09+0400

2022-10-28T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Слушания по делу мэр Тбилиси Каха Каладзе против телекомпании "ТВ Пирвели" и ее ведущей Майи Мамулашвили продолжатся 21 ноября.Каладзе подал иск против телекомпании 20 июня. В иске речь идет о передаче 5 июня, где, по мнению мэра Тбилиси, в авторской передаче Мамулашвили имела место клевета — якобы, мэр "украл 60 млн в результате тендера и на этот счет имеется документация". Теперь Каладзе требует возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч лари.На заседании суда в пятницу адвокат "ТВ Пирвели" Кетеван Зандукели потребовала перенести заседание на основании того, что ей не передали дополнительные доказательства второй стороны, а на месте ознакомиться с ними не было возможности из-за технических проблем.Каладзе рассказал, куда потратит деньги в случае победы над оппозиционным телеканалом >>Адвокат Каладзе Дмитрий Габуния отозвал доказательства, и стороны продолжили заседания вступительными словами перед началом прений.Прения продолжатся 21 ноября, после чего суд вынесет решение по иску.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе