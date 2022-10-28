https://sputnik-georgia.ru/20221028/tinkoff-bank-prekratil-valyutnye-swift-perevody-v-gruziyu-271710006.html

"Тинькофф Банк" прекратил валютные SWIFT-переводы в Грузию

"Тинькофф Банк" прекратил валютные SWIFT-переводы в Грузию

Банк России позволяет резидентам и нерезидентам из дружественных стран переводить за месяц сумму до 1 миллиона долларов 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T07:32+0400

2022-10-28T07:32+0400

2022-10-28T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. "Тинькофф Банк" убрал возможность совершать SWIFT-переводы в валюте в Беларусь, Грузию, Кыргызстан, Таджикистан и Монголию.Кроме того в банке напомнили об ограничениях, которые сейчас действуют для таких переводов. Так, Банк России позволяет резидентам и нерезидентам из дружественных стран переводить за месяц сумму до 1 миллиона долларов или эквивалент в евро.Сам "Тинькофф" берет комиссию в 1% от суммы перевода, минимум 30 и максимум 200 условных единиц, без специальных условий. Также в некоторые банки Азербайджана можно отправлять только от 10 тысяч долларов или евро.Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные >>Летом "Тинькофф Банк" сообщал, что до 1 октября 2022 года прекращает отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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