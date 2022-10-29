https://sputnik-georgia.ru/20221029/oppozitsionnaya-partiya-strategiya-agmashenebeli-lishilas-deputata-271754277.html
Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" лишилась депутата
Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" лишилась депутата
Причина – решение партии не принимать участия в парламентской жизни, отметила депутат 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T16:02+0400
2022-10-29T16:02+0400
2022-10-29T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Депутат парламента Теона Акубардия покинула оппозиционную партию "Стратегия Агмашенебели", заявив о разногласиях по основным вопросам политической жизни.По итогам парламентских выборов "Стратегия Агмашенебели" была представлена тремя депутатами, они вместе с лидером Республиканской партии Хатуной Самнидзе и независимым депутатом Тариелом Накаидзе в законодательном органе основали политическую группу "Группа реформ".По ее словам, причиной ухода из партии стала позиция "Стратегии Агмашенебели" не принимать участия в парламентской жизни."Партия должна активно принимать участие в работе парламента особенно в критически важное для страны время, когда речь идет о получении Грузией статуса кандидата в ЕС", – написала Акубардия."Стратегия Агмашенебели", как и две другие партии "Лело для Грузии" и "Единое национальное движение", игнорируют работу над выполнением условий, поставленных Грузии для получения статуса кандидата.В Грузии может появиться новое политическое объединение>>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, парламент грузии
Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" лишилась депутата
16:02 29.10.2022 (обновлено: 16:45 29.10.2022)
Причина – решение партии не принимать участия в парламентской жизни, отметила депутат
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Депутат парламента Теона Акубардия покинула оппозиционную партию "Стратегия Агмашенебели", заявив о разногласиях по основным вопросам политической жизни.
По итогам парламентских выборов "Стратегия Агмашенебели" была представлена тремя депутатами, они вместе с лидером Республиканской партии Хатуной Самнидзе и независимым депутатом Тариелом Накаидзе в законодательном органе основали политическую группу "Группа реформ".
"Я приняла решение покинуть партию "Стратегия Агмашенебели", но остаюсь в составе политической группы, где находятся лидер Республиканской партии и независимый депутат", – сообщила Ахвледиани в соцсети.
По ее словам, причиной ухода из партии стала позиция "Стратегии Агмашенебели" не принимать участия в парламентской жизни.
"Партия должна активно принимать участие в работе парламента особенно в критически важное для страны время, когда речь идет о получении Грузией статуса кандидата в ЕС", – написала Акубардия.
"Стратегия Агмашенебели", как и две другие партии "Лело для Грузии" и "Единое национальное движение", игнорируют работу над выполнением условий, поставленных Грузии для получения статуса кандидата.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".