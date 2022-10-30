https://sputnik-georgia.ru/20221030/aeroport-v-kutaisi-vozobnovlyaet-priem-passazhirov-posle-trekhnedelnogo-pereryva-271775546.html
Аэропорт в Кутаиси возобновляет прием пассажиров после трехнедельного перерыва
Аэропорт в Кутаиси возобновляет прием пассажиров после трехнедельного перерыва
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T18:01+0400
2022-10-30T18:01+0400
2022-10-30T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Кутаисский международный аэропорт возобновит свою работу в ночь на понедельник, с 01.00, сообщило Объединение аэропортов Грузии.Аэропорт в Кутаиси был закрыт 10 октября. Изначально предполагалось открыть его 24 числа, но работы по ремонту взлетно-посадочной полосы затянулись. Все это время рейсы перенаправлялись в Тбилиси.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран.В сентябре 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Кутаисский аэропорт откроется позже запланированного >>В сентябре 2022 года аэропорт обслужил 99 079 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их было 91 713.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В сентябре аэропорт обслужил 418 рейсов, на 38% больше, чем в период до пандемии, в сентябре 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Аэропорт в Кутаиси возобновляет прием пассажиров после трехнедельного перерыва
18:01 30.10.2022 (обновлено: 18:50 30.10.2022)
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Кутаисский международный аэропорт возобновит свою работу в ночь на понедельник, с 01.00, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
Аэропорт в Кутаиси был закрыт 10 октября. Изначально предполагалось открыть его 24 числа, но работы по ремонту взлетно-посадочной полосы затянулись. Все это время рейсы перенаправлялись в Тбилиси.
"В центре взлетно-посадочной полосы в два слоя уложено асфальтобетонное покрытие толщиной 80 мм. Также на центральном участке взлетно-посадочной полосы выполнено покрытие из мелкозернистого модифицированного асфальтобетона толщиной 50 мм", - говорится в распространенном сообщении.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран.
В сентябре 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В сентябре 2022 года аэропорт обслужил 99 079 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их было 91 713.
Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В сентябре аэропорт обслужил 418 рейсов, на 38% больше, чем в период до пандемии, в сентябре 2019 года.