https://sputnik-georgia.ru/20221030/chto-nelzya-delat-v-den-pamyati-evangelista-luki-2022-narodnye-primety-271774677.html

Что нельзя делать в день памяти евангелиста Луки 2022? Народные приметы

Что нельзя делать в день памяти евангелиста Луки 2022? Народные приметы

День памяти апостола Луки – автора одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов, православные отмечают 31 октября 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T16:31+0400

2022-10-30T16:31+0400

2022-10-30T16:31+0400

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В народе церковный праздник называют "Луков день", с которым связано множество запретов и народных примет.Что нельзя делать в день памяти евангелиста Луки – о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНельзя в день памяти евангелиста Луки желать кому-либо зла, сориться и сквернословить. В этот день люди старались примириться с теми, с кем были в соре.Нельзя в день памяти апостола Луки брать что-то взаймы – это плохая примета, можно долго ходить в должниках.Нельзя сушить белье ночью на улице — это плохая примета, домочадцы начнут часто болеть. Также нельзя в день памяти евангелиста Луки рубить ветки и деревья - можно нажить проблемы.По народным приметам, нельзя из своего дома в этот день давать соль, чтобы не потерять семейное счастье.Нельзя в день памяти евангелиста Луки оставлять надолго открытыми окна и двери — это плохая примета, в дом может проникнуть нечистая сила.Народные приметыПо погоде в день памяти евангелиста Луки предсказывали, какой будет зима.По народным приметам, если на деревьях остались листья и в этот день не выпадет снег, значит зима наступит поздно.Если в день памяти святого дует южный ветер ожидается потепление, а густые облака – явная примета, что скоро похолодает.По народным приметам, если в день памяти евангелиста появились комары, то зима будет теплой, а если скотина скрипит зубами — морозной и снежной.Если звезды в ночь на 31 октября тусклые – ожидается дождь, а яркая луна – примета, предсказывающая ясную погоду.Материал подготовлен на основе открытых материалов

https://sputnik-georgia.ru/20221029/den-pamyati-evangelista-luki-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-271734817.html

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