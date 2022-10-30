https://sputnik-georgia.ru/20221030/glava-profsoyuzov-gruzii-pozhalovalsya-na-inflyatsiyu-i-dikiy-rynok-truda-v-strane-271773419.html

Глава профсоюзов Грузии пожаловался на инфляцию и "дикий рынок труда" в стране

Глава профсоюзов Грузии пожаловался на инфляцию и "дикий рынок труда" в стране

Необходимо достичь договоренности относительно минимальной заработной платы и условий труда, заявил председатель союза профсоюзов 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T15:11+0400

2022-10-30T15:11+0400

2022-10-30T15:24+0400

грузия

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ираклий петриашвили

зарплата

инфляция

объединение профсоюзов грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. За два года инфляция в Грузии составила 25,9%, а средняя зарплата выросла всего на 9%, заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.Кроме того, председатель союза профсоюзов заявил, что необходимо достичь договоренности относительно минимальной заработной платы и условий труда."У нас до сих пор дикий рынок, рынок труда тоже дикий, и пока мы не выберемся из этой дикости и не скажем, что вот это минимум, что касается безопасности, заработной платы, неприкосновенности бизнеса, защиты от банкротства, закабаления сотрудников, и до этих пор ничего не получится", - сказал Петриашвили.Как отметил Петриашвили, во многих случаях у бизнеса неадекватное предложение, из-за чего граждане не хотят работать.Когда вырастут зарплаты в Грузии? >>"Если мы посмотрим на вакансии, если бизнесу нужна уборщица с параметрами 90/60/90 и знанием трех языков, то они не смогут найти кадры, еще зависит от того, какую зарплату они предлагают", – сказал Петриашвили.По его словам, в стране постоянно говорят о безработице, но, несмотря на это, исследования рынка труда не проводились, кто действительно хочет трудоустроиться, какой квалификацией обладают люди и каков вклад государства в их переквалификацию.Как отметил Ираклий Петриашвили, бизнес должен подумать о профессиональном росте своих кадров."Кварацхелия — яркий тому пример. Кварацхелия нанимают хорошего тренера, вкладывает в него деньги и плюс повышают зарплату, чтобы "Реал", "Ливерпуль" или другие не конкурировали с клубом . Поэтому бизнес должен платить деньги за развитие кадров", - сказал Ираклий Петриашвили.По его словам, бизнес обязательно должен участвовать в процессе развития профтехучилищ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, экономика, ираклий петриашвили, зарплата, инфляция, объединение профсоюзов грузии