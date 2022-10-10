https://sputnik-georgia.ru/20221010/kogda-vyrastut-zarplaty-v-gruzii-271219976.html

Когда вырастут зарплаты в Грузии?

Когда вырастут зарплаты в Грузии?

Разница в зарплатах в частном и государственном секторе по решению правительства должна исчезнуть через несколько лет 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T23:28+0400

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грузия

экономика

новости

леван давиташвили

зарплата

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Заработная плата в Грузии будет расти при условии обеспечения устойчивого высокого экономического роста, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 10,3%.Министр отметил, что большую роль в росте экономики играют прямые инвестиции.Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за первое полугодие 2022 года, по предварительной оценке, вырос в два раза (на 102%) по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов.По словам Давиташвили, статистика довольна позитивная – средняя зарплата выросла, есть еще большой потенциал для роста. Так, министр напомнил о большой разнице между зарплатами в частном и государственном секторе, которые по решению правительства должны сравняться через несколько лет.Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты >>"Так что стране предстоит сделать много сложных шагов с точки зрения экономической и социальной политики, чтобы со временем преодолеть неравенство и разницу", - сказал Давиташвили.Давиташвили заявил о важности повышения уровня жизни таким образом, чтобы повышалось благосостояние населения в этой стране. Этого можно добиться только за счет повышения заработной платы.По инициативе премьера Грузии, заработная плата госслужащих до 2026 года будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно. По информации Ираклия Гарибашвили, зарплата бюджетников не повышалась примерно с 2017 по 2020 годы, что является, на его взгляд, большой ошибкой.Учителям в Грузии поднимут зарплату >>Государственным чиновникам повысили заработную плату на 10% с 1 января 2022 года.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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