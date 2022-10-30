https://sputnik-georgia.ru/20221030/gruzinskie-dzyudoisty-uspeshno-zavershili-chempionat-evropy-v-saraevo-271777544.html

Грузинские дзюдоисты успешно завершили чемпионат Европы в Сараево

Грузинские дзюдоисты успешно завершили чемпионат Европы в Сараево

В матче за третье место грузинские дзюдоисты обыграли сборную Франции со счетом 4:1 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T21:22+0400

2022-10-30T21:22+0400

2022-10-30T21:52+0400

грузия

спорт

новости

чемпионат европы по дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24679/80/246798014_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1e2c9fc293f55658fc3cd12014703f6b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала бронзу в командных соревнованиях на чемпионате Европы до 23 лет в Сараево.В матче за третье место грузинские дзюдоисты обыграли сборную Франции со счетом 4:1.В личном зачете команда завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Победителями турнира стали Илья Суламанидзе (100 кг) и Ника Харазишвили (90 кг), а бронзовую медаль завоевал тяжеловес Саба Инанеишвили (+100 кг).Сборная Грузии заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по дзюдо >>Таким образом, сборная Грузии по дзюдо заняла второе место в общем зачете среди мужчин.Сборная Грузии по дзюдо отправилась в Сараево 27 октября в составе 13 спортсменов – девяти юношей и четырех девушек. Турнир в Сараево проходит с 28 по 30 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, спорт, новости, чемпионат европы по дзюдо