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Грузинские дзюдоисты успешно завершили чемпионат Европы в Сараево
Грузинские дзюдоисты успешно завершили чемпионат Европы в Сараево
В матче за третье место грузинские дзюдоисты обыграли сборную Франции со счетом 4:1 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T21:22+0400
2022-10-30T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала бронзу в командных соревнованиях на чемпионате Европы до 23 лет в Сараево.В матче за третье место грузинские дзюдоисты обыграли сборную Франции со счетом 4:1.В личном зачете команда завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Победителями турнира стали Илья Суламанидзе (100 кг) и Ника Харазишвили (90 кг), а бронзовую медаль завоевал тяжеловес Саба Инанеишвили (+100 кг).Сборная Грузии заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по дзюдо >>Таким образом, сборная Грузии по дзюдо заняла второе место в общем зачете среди мужчин.Сборная Грузии по дзюдо отправилась в Сараево 27 октября в составе 13 спортсменов – девяти юношей и четырех девушек. Турнир в Сараево проходит с 28 по 30 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, чемпионат европы по дзюдо
грузия, спорт, новости, чемпионат европы по дзюдо
Грузинские дзюдоисты успешно завершили чемпионат Европы в Сараево
21:22 30.10.2022 (обновлено: 21:52 30.10.2022)
В матче за третье место грузинские дзюдоисты обыграли сборную Франции со счетом 4:1
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала бронзу в командных соревнованиях на чемпионате Европы до 23 лет в Сараево.
В матче за третье место грузинские дзюдоисты обыграли сборную Франции со счетом 4:1.
В личном зачете команда завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Победителями турнира стали Илья Суламанидзе (100 кг) и Ника Харазишвили (90 кг), а бронзовую медаль завоевал тяжеловес Саба Инанеишвили (+100 кг).
Таким образом, сборная Грузии по дзюдо заняла второе место в общем зачете среди мужчин.
Сборная Грузии по дзюдо отправилась в Сараево 27 октября в составе 13 спортсменов – девяти юношей и четырех девушек. Турнир в Сараево проходит с 28 по 30 октября.